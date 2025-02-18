台數科 要買回600張庫藏股

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

有線電視多系統營運商（MSO）台數科（6464）董事會昨（18）日決議，買回600張庫藏股。台數科過去三年庫藏股執行率達百分百。近年台灣有線電視用戶受到OTT TV激烈競爭，用戶數直衰，台數科等業者靠著推動寬頻業務及智慧解決方案，2024年台數科營收持續成長，今年也可望持續成長。

台數科公告，為維護公司信用及股東權益，將自2月19日起到4月18日，自集中交易市場買回600張庫藏股，買回區間價格為每股80元至100元，股價低於區間價格下限將繼續買回，買回總金額上限為49.51億元。

台數科也公布前三年共三次買回公司股份執行狀況，分別每次2,000張、3,000以及1,000張，買回庫藏股執行狀況都達百分百。台數科昨天收平盤價77.9元。

台數科2024年全年營收為43.67億元，年增4.6%，累計去年前三季每股純益5.41元。2025年1月營收達3.78億元，年增4.5%。

台灣有線電視產業近年因為面對OTT TV競爭，用戶數頻降，收視費成長不易，有線電視業者除積極拓展寬頻上網業務，並串聯影音、智慧生活、居家監控等，切入智慧家庭的平台，更積極搶進企業端應用，拓展新商機。

看準高速上網需求，台數科推出FTTH 500M對稱式網路，積極搶過家停高速上網需求，此外，台數科也透過整合光纖網路資源，搶進5G企業專網市場，打造智慧工廠、智慧球場等場域。

台數科 有線電視

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