雷虎 2024年EPS 0.51元

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

無人機大廠雷虎科技（8033）因公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（18）日公告去年自結數，全年合併營收12.41億元、年增26%，淨利0.73億元，每股純益0.51元，獲利為2008年以來新高。

雷虎自結去年第4季合併營收3.21億元、年增30%，淨利0.32億元、年增1,167%，單季每股純益0.22元；今年1月合併營收0.86億元、年減28%，單月淨利0.07億元，每股純益0.05元。

「2025 Xponential Europe歐洲海陸空無人載具及自駕系統產業鏈展」昨天在德國開展，雷虎發表全新美國製造，且符合NDAA規範的高性能FPV軍事用無人機的飛控、變速器等關鍵零組件。

雷虎發表的產品包括雷虎STEALTH Flight Controller H7和雷虎STEALTH ESC 55A等。雷虎說，銷美的FPV無人機關鍵零組件已完成開發設計，預計今年在美國生產。

目前歐美市場無人機零件多數來自中國大陸，雷虎在台灣具備高度自主性及擁有穩定的供應鏈，所有軍用FPV無人機的零件皆於台灣生產。

為拓展海外市場，雷虎將在美國加州森林湖投入生產FPV關鍵零組件給美國及歐洲客戶。雷虎將攜手合作夥伴申請加入Blue UAS清單，進一步提升產品在美國市場的信任度與競爭力。

此前「台灣卓越無人機海外商機聯盟」國際接單傳捷報，在雷虎領軍下，包括長榮航太、中光電、富田電機等陸續接獲國內外訂單。

無人機 美國

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