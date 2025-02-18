台境 迎香港環保政策利多

專業汙染整治及環境工程公司台境*（8476）因近期香港新環保政策推出，促進業界業務增長，吸引市場關注，成為綠能環保族群的焦點。

台境專注環保工程顧問與施工，尤其在土壤與地下水處理方面具備優勢。該公司在最近的法說會中表示，除目前已有的土壤、空氣及汙水整治項目外，將增加對廢棄物能源化及焚化爐運營業務的資源投入，未來兩個業務將各占營業比重的50%。

台境計劃每年在環境工程（包括營建及機電）方面的營業額達到20億元；廢棄物轉化能源領域三年內營收目標5億至10億元。除持續拓展汙染整治業務，焚化爐市場也將逐步成為業務重心。

市場關注台境在高雄岡山推動的廢棄物資源化設施的公私合營（BOT）計畫，這是全台首個將垃圾減量化並變成循環經濟的案例，公司表示，該計畫若在今年3月獲得批准，未來將為台境帶來每年3億元的營收。

台境上月取得財政部國產署原址（北市仁愛段基地）改建案標案，正簽訂合作開發契約，逐步啟動規劃設計、建築施工等作業，挹注後續業績增長動能。