台境 迎香港環保政策利多

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

專業汙染整治及環境工程公司台境*（8476）因近期香港新環保政策推出，促進業界業務增長，吸引市場關注，成為綠能環保族群的焦點。

台境專注環保工程顧問與施工，尤其在土壤與地下水處理方面具備優勢。該公司在最近的法說會中表示，除目前已有的土壤、空氣及汙水整治項目外，將增加對廢棄物能源化及焚化爐運營業務的資源投入，未來兩個業務將各占營業比重的50%。

台境計劃每年在環境工程（包括營建及機電）方面的營業額達到20億元；廢棄物轉化能源領域三年內營收目標5億至10億元。除持續拓展汙染整治業務，焚化爐市場也將逐步成為業務重心。

市場關注台境在高雄岡山推動的廢棄物資源化設施的公私合營（BOT）計畫，這是全台首個將垃圾減量化並變成循環經濟的案例，公司表示，該計畫若在今年3月獲得批准，未來將為台境帶來每年3億元的營收。

台境上月取得財政部國產署原址（北市仁愛段基地）改建案標案，正簽訂合作開發契約，逐步啟動規劃設計、建築施工等作業，挹注後續業績增長動能。

廢棄物 營收 環保

延伸閱讀

高雄二仁溪河床尚留1.7萬噸廢棄物 地方盼2028年整治完成

影／1張發票露饀…男子用公司車濫倒垃圾被警方查獲

國銀海外前五大市場 美超越大陸

香港「殘廁激戰」壞壞聲響徹街頭 大媽走近霸氣KO笑翻全網

相關新聞

國產全建材策略 奏效

國產（2504）昨（18）日表示，集團推動全建材策略有成，旗下國宇建材及惠普兩公司營運成果豐碩。國宇的ALC輕質磚與板材...

卜蜂今年獲利挑戰新高

卜蜂董事長鄭武樾指出，2025年受惠於先前擴大投資效益發酵，推估全年營收、獲利有望挑戰2023年新高紀錄；今年擴大資本支...

3月運價及貨量表現 牽動貨櫃三雄獲利

全球貨櫃輪市場供需變化多端，持有貨櫃三雄股票的投資者心情跟著洗三溫暖。法人分析，3月運價及貨量表現將牽動長榮、陽明及萬海...

成衣、製鞋廠 前景看俏

亞洲服裝與鞋類製造供應鏈動態前景可期，摩根士丹利（大摩）證券出具最新產業報告，據近期供應鏈趨勢顯示，服裝、鞋類品牌實力穩...

鋼鐵族群 重建題材熱

美國與俄國最高元首通話，俄烏戰爭停火的議題直接端上檯面，法人預估烏克蘭重建的用鋼需求高達2,000萬公噸，夠中鋼（200...

雷虎 2024年EPS 0.51元

無人機大廠雷虎科技（8033）因公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（18）日公告去年自結數，全年合併營...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。