太子台中商場BOT案 動土

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

統一集團旗下太子建設（2511）主導開發的「太子置地廣場-大里館」，昨（18）日舉行動土典禮，這座結合綠意、商業與社區共融的複合式商場，投資金額5.6億元，預計2027年底前完工營運，將是太子建設在台中的第一個商場BOT開發案。

值得注意的是，太子建設在台中的另一個商場BOT案「太子置地廣場-崇德館」，預計4月取得建照。這座商場位於北屯崇德路「市31」用地，預計6月底前動工，2028年完工營運，初估投資金額逾10億元以上。另外，睽違五年未在台中推案的太子建設，也宣布14期新案預計8月取得建照並採邊建邊售。此案位於豐樂北二路、榮貴街口，基地1,273坪，規劃二棟地下二層、地上14樓建築，104戶40坪左右大3房產品，單價坐6望7，總銷約35億元動土儀式，由統一集團協理張國光、太子建設總經理林宏俊、台中市經濟發展局長張峰源等人主持。

位於德芳南路、永隆路口的「太子置地廣場-大里館」，規劃地下三層、地上五層商業空間，目前已知，包括星巴克、康是美及7-11旗艦店都將進駐。

張峰源表示，人流等於錢流，此案基地位於大里二期重劃區交通樞紐，周邊商業機能成熟，緊鄰仁愛醫院、中興商圈，並匯聚3C賣場、速食連鎖店及各式餐飲品牌，展現強大的經濟發展潛力。

太子建設 統一集團

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