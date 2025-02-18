神隆 躍漢達第二大股東

興櫃生技股漢達（6620）昨（18）日召開董事會決議私募發行普通股價格訂定，並已洽定應募人為台灣神隆。漢達表示，本次私募的參考價格為每股75.98元，考量對股東權益的影響，決定私募價格為68元，本次私募總股數1,700萬股，私募總額11.56億元，私募完成後，神隆將持有漢達逾10%股份、成為第二大股東。

漢達董事會也決議授權董事長洽談及簽訂抗血癌新劑型新藥Phyrago藥品銷售授權合約。針對神隆與漢達的合作，漢達表示，神隆是國內原料藥大廠，同時也擁有減肥藥GLP-1原料生產實力，漢達期待借重神隆的實力，聯手開拓國際市場。

漢達在2月10日舉辦股東臨時會決議，私募股數以不超過2,200萬股的額度內，授權董事會於股東會決議日起一年內一次辦理。本次私募總股數1,700萬股。

漢達表示，本次私募普通股的實際發行價格，以不低於參考價格的八成為訂定依據，參考價格採取定價日前30個營業日興櫃股價為參考，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後的股價為75.98元。考量對股東權益的影響，決定私募價格為每股68元，是參考價格的89.5%，不低於股東臨時會決議參考價格的八成。

漢達表示，考量公司長期發展所需引進策略性投資人，以雙方的資源建立長期合作關係，並考量私募有價證券的轉讓限制，可確保公司與策略性投資人間的長期合作關係，對公司經營的穩定性及股東權益有正面助益，因此不採用公開募集方式，並依證券交易法等相關規定辦理私募普通股。

漢達並授權董事長洽談及簽訂Phyrago藥品銷售授權合約。公司表示，集團為使所持有血癌用藥Phyrago的價值充分體現，目前正積極與數家公司洽談美國市場獨家銷售合作方案，於此次董事會通過授權董事長於一定金額以上洽談合約事宜，並簽署合約與相關文件。