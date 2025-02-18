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大武山去年 EPS 1.46元 稅後年增32%配發現金股利2元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

大武山（6952）18日公布2024年全年合併營收為新台幣12億元，稅後淨利9,572萬元，分別較前一年度增加6%與32%，每股稅後盈餘（EPS）為1.46元；全年合併營收與前一年度相較略增，獲利部份則有雙位數成長，主要受惠中高階蛋品需求成長及牧場生產效率提升，帶動全年毛利率接近3成。

董事會今日亦通過2024年度盈餘分配案，將配發每股現金股利2元，其中包含盈餘分配之現金股利1元，資本公積發放1元，以大武山今日收盤參考價47元計算，現金殖利率達4.25％。

 大武山成立於2007年01月，目前旗下共有4個牧場，年銷量超過2億顆，為國內最大蛋雞飼養場，並以自有品牌「大武山牧場」主攻國內中高階蛋品市場，產品包含鮮蛋、液蛋及蛋加工品等，銷售通路遍及全台主要連鎖超市、量販店及餐廳，包含家樂福、大潤發、全聯、麥當勞、早安美芝城等知名品牌。2024年各產品營收比重為：生鮮雞蛋82%、液蛋16%及蛋類加工品2%。

大武山2024年獲利成長幅度超過營收增加幅度，主要受惠食安意識帶動中高階蛋品需求增加，以及公司生產規模與生產技術的同步提升，推升整體銷量較前一年度成長16%；而2024年公司雖同樣面臨國內蛋價下跌壓力，然相較雞蛋產地價全年近4成的跌幅，創近年新低，大武山以自有品牌專攻中高端蛋品市場的策略，平均售價僅略跌8%，因此得推升全年毛利率達28%，較2023年增加2個百分點。

大武山指出，公司旗下所有牧場皆採密閉式水簾空調及自動化集蛋及禽糞處理系統，降低傳染病機率，同時引入大數據及人工智慧技術進行蛋雞飼養管理，並於2023年與日本最大牧場T&C株式會社來牧場進行技術指導，持續優化產蛋率及換蛋率，使2024年產蛋率，較前一年度再提升5個百分點。

而在面臨近期蛋價下滑壓力方面，大武山因深耕中高階市場，受到影響相對輕微許多，加上公司與國內連鎖超市、超商及餐廳等銷售通路建立起良好的長期合作關係，對下游客戶採行合約價格銷售，使平均售價相對市場蛋價平穩許多，預估今年隨蛋品市場供需結構調整，以及公司持續拓展中高階自有品牌產品，整體出貨價格可望逐步回溫。

大武山指出，考量國內食安意識抬頭，與政府政策支持，公司目前在彰化建置全台最大洗選加工廠，預估待產能全滿時，公司市占率將由目前的3.5%大幅提升至近1成，彰化洗選加工廠預計將於115年第2季正式加入營運行列。

大武山對今年營運展望持樂觀審慎態度，公司將持續透過水平整合與垂直整合，拓展營運版圖。在水平整合方面，公司將伺機併購國內中小型牧場，導入智慧化的生產養殖技術，擴大生產規模經濟；在垂直整合方面，公司將積極開發蛋類加工品，提供餐廳、連鎖超商及大型超市營業使用，除增加公司產品附加價值，亦可降低通路客戶人力成本，進一步為公司營運挹注新的成長動能。

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