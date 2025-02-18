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藥華藥與AOP仲裁初判出爐 股價重挫、為全市場唯一跌停股

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
藥華藥董事長詹青柳。聯合報系資料照
藥華藥董事長詹青柳。聯合報系資料照

藥華藥（6446）17日晚間針對與AOP的仲裁案召開重大訊息記者會，表示接獲國際商會（ICC）國際仲裁院之部分終局仲裁判斷，仲裁庭駁回雙方各自提出的主要主張， 且保留有關藥華藥遲延歐洲藥證5個月及遲延供貨4.5個月請求的賠償金額；藥華藥18日股價跳空開低， 盤中重挫至跌停694元，成為全市場唯一亮出跌停綠燈的個股。

藥華藥表示，由於AOP違反授權合約之約定，遲延交付臨床試驗資料，嚴重拖延自創生物新藥申請美國藥證的時程，且AOP未依約啟動他項適應症之臨床試驗等違約情節，造成藥華藥受有損失，基於維護公司股東權益，依董事會決議，於2020年以AOP為相對人向國際商會（ICC）提請仲裁請求賠償。

藥華藥指出，2月17日經委任律師通知，接獲ICC之部分終局仲裁判斷（Partial Final Award），仲裁庭針對雙方於本次仲裁案中各自提出的主要主張，包括AOP提出之關於藥華藥使用AOP臨床數據申請美國藥證、藥華藥於歐洲供貨不穩定及拒絕供貨等反請求；與藥華藥提出之AOP延遲美國藥證申請，均被駁回。仲裁庭保留有關藥華藥遲延歐洲藥證5個月及遲延供貨4.5個月請求的賠償金額。

仲裁庭裁定針對前次仲裁之開支，雙方各自應負擔的部分抵銷後，藥華藥需支付部分開支約135萬歐元；針對過往臨床藥物價格的調整，藥華藥需支付約21萬歐元。

藥華藥18日跳空以718元開低，下跌53元，盤中則重挫至跌停694元， 下跌77元，失守700元關卡，也是全市場唯一亮燈跌停的個股， 拖累上市生技類股盤中重挫逾3%。

藥華藥 跌停

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