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環狀線災損求償 中工不服

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

今年1月初新北市政府公布捷運環狀線災損鑑定報告，認為中工未按圖施工、求償19.27億元，中工（2515）昨（17）日強調，若未經北市捷運局審核通過，工程絕無法通過驗收，認為新北市政府、雙北市捷運局找來非司法院所列載鑑定單位的結構學會，失去公正第三方立場。

這次求償是新北市政府單方面提出，中工強調，該公司非設計單位，按圖施工後也在監造單位核准及監督下完工，如果沒有經過相關機構審核通過、工程絕無法施作，且無法通過台北市捷運局的驗收；中工昨記者會由中工董事長周志明、中工代表律師張冀明等人共同出席、說明。

中工指出，新北市政府未於地震發生後查明捷運中原站的地震偵測儀器為何遭關閉，造成無法偵測地震當時強度，甚至無法提供正確資訊給予結構學會判讀，這是人為疏失，顯然有意逃避其檢查捷運安全的責任、有無公務人員瀆職的違法行為。

地震 捷運環狀線 災損

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