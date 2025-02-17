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商億擴產 擬在柬國併購

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

商億-KY（8482）董事長謝智通昨（17）日表示，美系客戶加上新客戶積極搶產能，目前正評估柬埔寨併購新廠，主要生產戶外家具，目前已鎖定二家業者，並進入實地查核。

併購主要一方面補足產品線，提供一站式購足，另一方面滿足市場對柬埔寨產能需求，預計此案年中完成，將助攻今年營運起飛。法人估，商億-KY今年營收成長上看三成以上。

商億-KY為全球最大客製化傢俱外包服務供應商之一，合作對象以美國前十大高端家具品牌商為主，受惠於川普關稅及新移民管制政策，美系客戶積極爭搶產能，在訂單滿載及產能供不應求的現況，公司正評估併購新柬埔寨廠的計畫，以解決客戶爆單情形。

謝智通表示，預計併購的新廠擁有大面積生產基地及既有客戶，一旦正式完成併購，將可為公司帶來立即性營收挹注。且此新廠的客戶群為戶外傢俱，可使得公司產品線更加全面化。

併購 柬埔寨

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