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橋椿2024年 EPS 2.72元 2025年營運持穩

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

水龍頭零組件大廠橋椿金屬（2062）昨（17）日公告2024年自結合併損益，毛利率14.44%，較2023年11.9%增2.54個百分點，全年稅後純益5.45億元、年增72.9%，每股純益2.72元。

橋椿去年第4季合併營收17.30億元，季減4.4%、年減18.5%，毛利率12.02%，季減2.02個百分點，年減1.28個百分點，在匯兌收益挹注下，稅後淨利1.11億元，季增46.7%，與2023年同期相當，每股稅後純益0.55元。

展望2025年，橋椿以與2024年持穩看待，主要因為美國房貸利率仍高，而總統川普就任後動作頻頻，加上調高進口關稅與美中貿易戰的對峙，更加深市場的不確定性。

橋椿自結1月合併營收4.66億元，月減33.5%、年減45.3%，為近24個月的新低，主要受農曆春節年假工作天數減少影響。

橋椿表示，去年第1季因為客戶庫存去化，以及巴拿馬運河水位降低，客戶紛紛提前拉貨，以致基期較高，預期上半年營運相較去年同期偏向保守，而下半年可望優於上半年。

毛利率 營收

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