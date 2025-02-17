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晶碩財報／去年EPS達23.47元 每股擬配息11元、雙創新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

晶碩（6491）17日公告去年財報，去年營收68.17億元，年增0.4%，稅後純益18.3億元，年增10.5%，每股稅後純益23.47元，續創歷史新高。董事會同時通過去年每股將配息11元，亦是新高水準，配發率約47%，與過去水準相當。以晶碩昨日收盤價388元計算，股息殖利率2.8%。

晶碩去年營收雖與前年相當，但毛利率來到56.09%，較前一年提升2個百分點，加上去年台幣貶值，晶碩產品以美元計價，匯兌收益約有2000多萬，是以獲利表現超越營收。晶碩表示，毛利率提升主因為去年中國大陸營收下滑至三成以下，由於大陸屬於產品價格較為競爭的市場，因此，營收占比下滑反而有利毛利率表現。再者，匯率以及製程良率持續改善亦是毛利率走揚的原因。

晶碩今年股息配發率仍在五成以下，主要是公司在兩岸及越南持續有擴大產能的計畫，將持續投資，擴大生產規模。市場估，晶碩今年資本支出約近18億元。

展望今年，晶碩表示，中國大陸市場受削價競爭與總體經濟疲弱影響，已成為最具挑戰性的市場，隨著中美貿易戰升溫，將密切關注是否持續惡化、衝擊民生經濟與消費。至於日本市場因去年基期較高，預計今年成長空間有限。相較之下，歐洲市場將是主要成長動能，法人預期，晶碩在歐洲將迎來新增客戶，加上矽水膠滲透率提升、高階光學鏡片出貨增加，成長幅度將居各市場之冠。

在產能方面，目前晶碩龜山廠水膠隱形眼鏡月產能約9,500萬片，將持續推動生產優化、精進製程，是主力生產基地，大溪廠則預計要在3月投入矽水膠產能，公司表示，龜山廠亦有生產矽水膠的產線，但未來矽水膠產品將以大溪廠為主力，隨著市場需求，今年可望逐漸放量，尤其日本、歐洲矽水膠今年成長可期。此外，越南廠土建工程預計今年完工，但因產線與產品仍需較長時間認證，2025年仍不會正式投產。

晶碩 營收

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