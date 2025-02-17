中鋼、凱基金、大成鋼 外資青睞
台股近期延續區間整理格局，外資青睞標的以低基期的傳產及金融股為主。台灣證券交易所統計，外資上周買超最多前三檔上市股票依序為：中鋼（2002）、凱基金、大成鋼，買超張數在3.9萬至10.7萬張不等。
統計資料顯示，2月10日至14日外資在集中市場總買進金額6,085.8億元，總賣出金額6,390.5億元，共賣超304.7億元。累計今年至14日止，外資總買進金額為3兆1,853.2億元，總賣出金額為3兆3,135.6億元，累計賣超1,282.3億元。
證交所表示，外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進的持股）市值為33兆3,249.3億元，占全體上市股票市值約44.8%。
個股來看，外資上周買超最多的前三檔上市股票依序為中鋼、凱基金、大成鋼，買超張數為10萬7,701張、9萬6,968張、3萬9,857張；賣超最多的三檔上市股票分別為台新金、神達、台積電，賣超張數為4萬4,102張、3萬9,131張、3萬2,685張。
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