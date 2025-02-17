因應關稅戰 傢俱外包服務供應商億-KY規劃柬埔寨併購案

全球最大客製化傢俱外包服務供應商之一商億-KY走出谷底，董事長謝智通表示，目前訂單滿手，將全力升級產能，由於有關稅因素，因此大陸廠會專注在非美國市場，而美系客戶加上新客戶積極搶產能，目前評估柬埔寨併購新廠，以滿足市場需求，預估年中會有好消息。

謝智通表示，原本大陸出口到美國的關稅是25%，川普上任後變成35%，因此客戶都要求從非大陸地區出貨，因此目光投向柬埔寨，此外，俄烏戰爭停火現曙光，新增的俄羅斯客戶也與公司討論擴大採購量，樂觀看待今明兩年營收將呈現逐年走高。

謝智通指出，有別於一般傢俱製造商，商億一直保有35%以上的高毛利率，與客戶之間互信基礎良好，客戶給予至少6個月的有保障訂單，使得在原物料的採購上，可享有大批量採購的議價權，繼而降低成本，增加獲利空間，也同時降低風險。

謝智通表示，俄烏戰爭對全球經濟產生重大影響，隨著俄烏戰爭出現停火曙光，供應鏈有望逐漸恢復穩定，東歐的經濟活動有望復甦，特別與俄羅斯客戶進行深度討論，擴大訂單採購量，為公司開拓新市場奠定穩固基礎，此外，歐洲及中東客戶也在2025年開始積極下單，整體有望達到雙位數增長。

對於柬埔寨的併購，謝智通表示，現正進入最後評估階段，此新廠擁有大面積生產基地及既有客戶，一旦正式完成併購，將可帶來立即性營收挹注，省去陣痛期。且此新廠的客戶群為戶外傢俱，可使得公司產品線更加全面化，充分達到1+1大於2的綜效。