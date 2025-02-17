快訊

遭爆談差40歲忘年戀！與陸籍小三多張親密合照流出 曹興誠火速回嗆

小S二度發文痛喊「好想妳」 網見這張照片全看哭了

川普排除烏克蘭與俄國談停火？澤倫斯基曝「滿足3條件」就接受

因應關稅戰 傢俱外包服務供應商億-KY規劃柬埔寨併購案

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
商億-KY董事長謝智通。圖／本報系資料照片
商億-KY董事長謝智通。圖／本報系資料照片

全球最大客製化傢俱外包服務供應商之一商億-KY走出谷底，董事長謝智通表示，目前訂單滿手，將全力升級產能，由於有關稅因素，因此大陸廠會專注在非美國市場，而美系客戶加上新客戶積極搶產能，目前評估柬埔寨併購新廠，以滿足市場需求，預估年中會有好消息。

謝智通表示，原本大陸出口到美國的關稅是25%，川普上任後變成35%，因此客戶都要求從非大陸地區出貨，因此目光投向柬埔寨，此外，俄烏戰爭停火現曙光，新增的俄羅斯客戶也與公司討論擴大採購量，樂觀看待今明兩年營收將呈現逐年走高。

謝智通指出，有別於一般傢俱製造商，商億一直保有35%以上的高毛利率，與客戶之間互信基礎良好，客戶給予至少6個月的有保障訂單，使得在原物料的採購上，可享有大批量採購的議價權，繼而降低成本，增加獲利空間，也同時降低風險。

謝智通表示，俄烏戰爭對全球經濟產生重大影響，隨著俄烏戰爭出現停火曙光，供應鏈有望逐漸恢復穩定，東歐的經濟活動有望復甦，特別與俄羅斯客戶進行深度討論，擴大訂單採購量，為公司開拓新市場奠定穩固基礎，此外，歐洲及中東客戶也在2025年開始積極下單，整體有望達到雙位數增長。

對於柬埔寨的併購，謝智通表示，現正進入最後評估階段，此新廠擁有大面積生產基地及既有客戶，一旦正式完成併購，將可帶來立即性營收挹注，省去陣痛期。且此新廠的客戶群為戶外傢俱，可使得公司產品線更加全面化，充分達到1+1大於2的綜效。

併購 俄羅斯 柬埔寨

延伸閱讀

美俄喬俄烏止戰 澤倫斯基示警普亭對波蘭立陶宛野心

傳川普盼俄烏4月20日前停火！歐洲今召開緊急會議 可能派兵援烏

盧比歐到訪後 以色列內閣將討論加薩第2階段停火

關稅戰掃到越南？台鏈焦慮 僅廣達產能不大…相對有撐

相關新聞

因應關稅戰 傢俱外包服務供應商億-KY規劃柬埔寨併購案

全球最大客製化傢俱外包服務供應商之一商億-KY走出谷底，董事長謝智通表示，目前訂單滿手，將全力升級產能，由於有關稅因素，...

富邦、國泰、中信、元大…高點買四大金控會賠錢？肥羊三買法：賺跟賠錢機率皆為50％

手法只有一個，拿錢出來買，然後你有50%的機會賠錢，50%的機會賺錢，買股手法分為三種...

造紙族業務創新 拓收益來源

造紙族切入創新領域，拓展收益來源。榮成（1909）今年將新建綠色低碳紙箱業務，落實減碳並提高工業用紙自用比率；永豐餘推動...

雷虎 攻軍用無人機應用

無人機大廠雷虎（8033）宣布，將於18日在德國舉行的「2025 Xponential Europe歐洲海陸空無人載具及...

和泰車 擴展社區維修站

和泰車（2207）藉由社區型保修站有效擴展業務，2024年TOYOTA的服務營收年增逾二成，貢獻集團營收規模已突破200...

台泥 迎災後建設商機

俄烏戰爭停戰效應發酵，水泥龍頭台泥也有機會享受災後重建商機。台泥董事長張安平日前指出，台泥集團轉投資土耳其OYAK水廠在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。