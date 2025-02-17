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富邦、國泰、中信、元大…高點買四大金控會賠錢？肥羊三買法：賺跟賠錢機率皆為50％

聯合新聞網／ 股市爆料同學會
中信金控大樓。 （聯合報系資料庫）
中信金控大樓。 （聯合報系資料庫）

股市爆料同學會金融股肥羊】

小雅：新手該如何建倉富邦，國泰，中信，元大呢？
肥羊：拿錢出來買啊！

小雅:高點買金融股會不會賠錢呢？
肥羊:會賠錢啊！

小雅：那我不買四大金控了。
肥羊：那你這輩子無法靠四大金控賺錢囉！

肥羊流派炒股的手法只有一個，拿錢出來買，然後你有50%的機會賠錢，50%的機會賺錢，買股手法分為三種

1.一次梭哈，最推薦

2.定期定額買進

3.折衷型，拿一半的家產出來買，另外一半的家產，定期定額買

但無論你用哪種炒股手法，都無法把賠錢的機率，從50%降為0，簡單說，高點買金融股就是在賭，賭高點之後還有更高點，崩盤時買金融股，也是在賭，賭低點之後會出現高點，無論你何時何地買進金融股，你就是在賭，賭之後會出現高點，出現低點你就會賠錢，至於金融股能不能買，就得看你的賭性堅不堅強。

本肥羊就是賭性堅強，所以炒股一直賺，因為我深刻了解，不賭就沒錢賺，你要分析財報也好，要看線型也罷，那都只是在做心理安慰的...

講句更難聽點，如果小雅看財報和線型就能賺錢，她又何必問肥羊如何炒股呢？各位新手別問那麼多，拿錢賭下去就對了！

◎本文獲 股市爆料同學會 授權轉載，原文出處於此；禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

2881富邦金 2882國泰金 2885元大金 2891中信金 金融股

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