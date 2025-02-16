雷虎 攻軍用無人機應用

無人機大廠雷虎（8033）宣布，將於18日在德國舉行的「2025 Xponential Europe歐洲海陸空無人載具及自駕系統產業鏈展」上，發表全新美國製造（Made in USA），且符合NDAA規範的高性能FPV軍事用無人機的飛控、變速器等關鍵零組件。

雷虎即將發表的產品包括雷虎STEALTH Flight Controller H7和雷虎STEALTH ESC 55A等。雷虎科技說，銷美的FPV無人機關鍵零組件已完成開發設計，預計今年在美國開始生產。

目前，歐美市場的無人機零件多數來自中國大陸，雷虎科技在台灣具備高度自主性及擁有穩定的供應鏈，所有軍用FPV無人機的零件皆於台灣生產。為拓展海外市場，雷虎將在美國加州森林湖（Lake Forest）投入生產FPV關鍵零組件給美國及歐洲客戶。

雷虎科技將攜手合作夥伴申請加入Blue UAS清單，進一步提升產品在美國市場的信任度與競爭力。

以無人機發展來看，主要由中科院進行研發，並且用於軍事偵查和情報收集。受惠業者主要是雷虎、長榮航太、駐龍與中光電，無人機的採購上主要客戶就是中科院。

此前，「台灣卓越無人機海外商機聯盟」國際接單傳捷報，在雷虎科技領軍下，包括長榮航太、中光電、富田電機等，也陸續接獲國內外訂單，其中，雷虎已正式獲得歐美盟邦軍事機構採購訂單，最具指標性。

雷虎科技去年在美國陸軍協會AUSA軍工展展出多款MIT無人機。其中，提供給歐美盟邦、自研自製的一次性自殺性無人載具，尤其受到矚目，不但有多家歐美廠商有意採購相關零組件，整機也開始測試下單，預計第2季開始出貨，這也是國內無人機廠家切入國際軍事用載具市場並獲訂單的首例。

雷虎科技這款自殺型無人機有多種尺吋，具備精確打擊能力，有效滲透敵方防禦，並進行致命一擊，尤其百分之百台灣製造，最受青睞。雷虎科技抓緊非紅供應鏈的商機，今年將繼續積極參加國內外航太相關展覽，主打「無人船搭載自殺型無人機」、「無人直升機搭載自殺型無人機」，進行協同作戰，以爭取訂單。