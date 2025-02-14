廢鋼報價揚 東鋼開漲盤
面對美國貨櫃廢鋼報價走高，東鋼（2006）昨（14）日調漲2月中旬的H型鋼盤價每公噸400元，預期中鋼子公司中龍可望跟進，將是近兩個多月來首次啟動新一波漲價，兩業者營運增溫可期。
據了解，美國總統川普10日簽署行政命令，對所有進口到美國的鋼鋁均課徵25%關稅；包括加拿大、墨西哥、澳洲、巴西、南韓、日本、阿根廷及歐盟均無豁免。
而在美國提高鋼鐵關稅下，勢必造成美國鋼價上漲，同時也可望帶動電爐廠主要原料廢鋼水漲船高，近期市場正開始感受到國際廢鋼原料行情出現變化。
美國貨櫃廢鋼供應商目前正展開拉抬動作，單以上周來看，對台報價喊漲每公噸5至8美元，新價達每公噸315美元至318美元。
對此，東鋼因應進料成本墊高，昨日通知下游盤商漲價2月中旬的H型鋼盤價每公噸400元，預期中鋼子公司中龍可望跟進。而隨著春節假期結束，各地區工地普遍重啟工程趕工進度，可為東鋼、中龍本季營運表現加持。
展望H型鋼後市，法人認為，國內重大公共工程如台北捷運、萬大線、桃園捷運綠線、淡海大橋、第三液化天然氣接收站工程、鐵路高架化與站體工程、航空城開發案工程、國道橋樑補強工程均如期推動。
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