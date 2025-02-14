三陽機車拚年銷百萬輛

三陽工業（2206）董事長吳清源昨（14）日在供應商大會向協力廠商宣示，三陽今年業績將再開新局更上層樓。在經歷幾年的努力後，三陽工業的成績愈來愈好，SYM品牌在台灣機車市場已經連續三年穩居龍頭地位，去年市占率更達四成以上，持續以SYM進軍國際市場朝向全球機車內外銷100萬輛的目標前進。

三陽看好新年度整體機車市場，2024年台灣機車市場規模雖年減至約75萬輛，但今年為五年汰舊換新政策最後一年，總市場可望再度回到80萬輛以上。至於外銷部分，在三陽持續推出高品質高科技的機種加持下，全年仍可望有雙位數的增長。

三陽在2024年繳出亮眼成績，汽機車銷售表現突出，總代理HYUNDAI汽車，以全年2.3%的成長率，22,682台新車銷售連五年保持正成長。