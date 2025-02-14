餐飲六雄要雙位數展店

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

餐飲業的展店計畫不僅是業績成長的重要動能，也能從中窺見業界對未來消費市場的信心。近日各大餐飲集團今年展店目標出爐，其中，王品（2727）宣布2025年將開50家新店，年底店數規模目標來到400店。漢來美食也表示，從北到南都有展店計畫，展店數高達12家，是近年展店數最高的一年。三商餐飲也預計全年再開超過20個新店，另包括瓦城、豆府、築間目標都是雙位數展店。

王品表示，看好餐飲市場上的剛性需求，今年展店的主力會聚焦在平價品牌，將以石二鍋、品田牧場為主。石二鍋目前家數已有88家，今年有機會突破100家，將是集團首個規模破百的品牌。

三商餐飲今年預計開出20家以上的新店，展店品牌以三商巧福、拿坡里、福勝亭為主，去年底旗下餐飲家數已來到430家，今年底預計會達450家的規模，為直營體系的餐飲股家數之最。

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