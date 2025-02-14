重建需求要來了 中鋼爆出3年來大量、盤中漲幅逾6%

美國總統川普證實將在慕尼黑與澤倫斯基開始正式談判，討論結束俄烏戰爭，戰後重建需求帶動鋼鐵股持續走強，新鋼（2032）盤中亮燈漲停，允強（2034）漲幅逾9%，海光（2038）、中鴻（2014）、華新（1605）大漲逾7%，中鋼（2002）爆出逾18萬張大量，漲幅超過6%，為14日盤中成交量第一名。

烏俄戰爭落幕指日可待，川普12日證實已和烏克蘭總統澤倫斯基通話，並宣布副總統范斯和國務卿魯比歐14日將在慕尼黑與澤倫斯基開始正式談判，討論結束俄烏戰爭。

俄烏戰爭長達三年，國際大型投資機構相信重建至少要5,000億美元甚至更多，雖然烏克蘭是產鋼國家，但只要用鋼需要起來，全球鋼鐵產業都將同步復甦，後市前景值得期待。

另外，中鋼13日開出3月盤價，大宗底材熱軋每公噸漲300元，其餘品項全部平盤。中鋼董事長黃建智說，目前美國市場一直在漲，美國熱軋出廠價2月12日每公噸上達874美元，較一個月前的1月14日777美元已經上漲近100美元，歐洲與大陸同樣也都開漲盤。

中鋼業務副總李家丞表示，鐵礦砂與煤礦價格持平在每公噸100~110美元與185~195美元相對高檔水準，春節後熱軋期、現貨與出口報價持穩，寶鋼3月平板鋼每公噸漲人民幣100元。

華新除同樣受惠鋼價復甦，華新計劃在印尼建設不銹鋼盤元廠，預估年產量達30萬公噸，將有效提升成本競爭力，未來將以東南亞及南亞為主要市場，該廠預計於2026年第2季完成建設。另外近一個月銅價持續走強，也有助調高產品售價；電線電纜事業受惠台電強韌電網計畫、科技業建廠等，讓線纜需求持續熱絡，整體維持穩定獲利。

中鋼14日股價再度衝高，一度拉至23.45元，挑戰前波高點，盤中漲幅逾6%，並爆出逾18萬張大量，為3年多來最大量。