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波力奪航太材料大單 股價飆漲停朝季線挺進

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

波力-KY（8467）公告表示，台中大里航太複合材料研發中心已通過認證審查合格，預計第一批正式訂單將在2月27日前交貨，並且陸續在每月15至20日交貨；波力奪下航太材料大單，激勵股價開高後飆上漲停272.5元， 站上月線及半年線， 朝季線挺進。

波力指出，航太複合材料研發中心專注於飛機內艙碳纖維複材零組件及航空複材結構件產品開發，已在2月12日通過認證審查合格，跨出進軍航太產業的第一步；目前已取得正式訂單，第一批預計在2月27日前交貨。

波力表示，未來訂單預示量將在台中大里航太複合材料研發中心專線生產，產能已擴充至每年生產480架量。

波力去年累計前三季稅後純益4.11億元，每股純益8.02元，創同期新高，已賺贏2023年全年的7.69元；去年合併營收24.7億元，年增24.2%，創歷史新高；今年1月合併營收1.95億元， 年增6.9%。

波力奪大單，早盤以267元開高後走高，快速衝上漲停272.5元， 一舉站上月線及半年線，距季線278.8元不遠。

航太

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