中鋼月盤衝高拉動鋼鐵股 鋼鐵類指數漲逾3%硬挺台股

中鋼（2002）3月月盤價開高，帶動14日鋼鐵類股走強，鋼鐵類報酬指數早盤上揚逾3.3%，居各類股之冠。

今日早盤的中鋼、燁興（2007）、中鋼構（2013）及美亞（2020）漲幅超過5%，中鴻（2014）及海光（2038）漲逾7%，新鋼（2032）與允強（2034）則亮燈漲停。

中鋼2025年3月月盤盤價會議決議，考量美國關稅新政對各產業影響不同，以平高盤開出，同時續推多元配套方案以協助用戶爭取訂單。

中鋼表示，全球經濟穩健運行，IMF預估2025年全球經濟成長率可達3.3%，然川普政府執政後對進口商品全面提高關稅，全球貿易板塊將重建新秩序。台灣方面，隨終端需求漸進復甦、AI等新興科技應用崛起，國發會表示台灣正朝向景氣擴張方向，呈現穩定發展。

中鋼說，雖因淡季與農曆春節長假影響，終端需求放緩，但台灣2024年12月工業生產指數仍創新高，連續十個月正成長，顯示內需穩健。鐵礦砂與煤礦價格持平在每公噸100~110美元與185~195美元水準。中國大陸工信部發布2025年版「鋼鐵行業規範條件」，鼓勵企業向高附加值、低碳化、智能化方向轉型，加速淘汰落後產能，有助鋼鐵供需趨向平衡，支撐後市鋼需。

春節後熱軋期、現貨與出口報價持穩，寶鋼3月平板類產品調漲每公噸人民幣100元。美國鋼價近期已現走強之勢，加以川普對加拿大、墨西哥、日本、韓國、歐盟、巴西…等國家取消232鋼鋁關稅豁免，回到齊頭式的25%關稅，帶動美國新一波鋼價漲勢，鋼市前景持穩。

中鋼表示，全球製造業需求仍處緩步復甦階段，加上川普貿易政策仍具高度不確定性，將持續關注發展，協助下游用鋼產業機動因應，與下游共創商機。