快訊

2025蘋果首場發表會2月19日登場！5新品預測懶人包規格一次看

超市賣網袋橘子不是為透氣或好拿？你不知的3個心機消費陷阱

恭喜！張睿家瞞婚6年終肯解禁 情人節公開新娘是她

中鋼月盤衝高拉動鋼鐵股 鋼鐵類指數漲逾3%硬挺台股

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
中鋼帶動14日鋼鐵類股走強。聯合報系資料照
中鋼帶動14日鋼鐵類股走強。聯合報系資料照

中鋼（2002）3月月盤價開高，帶動14日鋼鐵類股走強，鋼鐵類報酬指數早盤上揚逾3.3%，居各類股之冠。

今日早盤的中鋼、燁興（2007）、中鋼構（2013）及美亞（2020）漲幅超過5%，中鴻（2014）及海光（2038）漲逾7%，新鋼（2032）與允強（2034）則亮燈漲停。

中鋼2025年3月月盤盤價會議決議，考量美國關稅新政對各產業影響不同，以平高盤開出，同時續推多元配套方案以協助用戶爭取訂單。

中鋼表示，全球經濟穩健運行，IMF預估2025年全球經濟成長率可達3.3%，然川普政府執政後對進口商品全面提高關稅，全球貿易板塊將重建新秩序。台灣方面，隨終端需求漸進復甦、AI等新興科技應用崛起，國發會表示台灣正朝向景氣擴張方向，呈現穩定發展。

中鋼說，雖因淡季與農曆春節長假影響，終端需求放緩，但台灣2024年12月工業生產指數仍創新高，連續十個月正成長，顯示內需穩健。鐵礦砂與煤礦價格持平在每公噸100~110美元與185~195美元水準。中國大陸工信部發布2025年版「鋼鐵行業規範條件」，鼓勵企業向高附加值、低碳化、智能化方向轉型，加速淘汰落後產能，有助鋼鐵供需趨向平衡，支撐後市鋼需。

春節後熱軋期、現貨與出口報價持穩，寶鋼3月平板類產品調漲每公噸人民幣100元。美國鋼價近期已現走強之勢，加以川普對加拿大、墨西哥、日本、韓國、歐盟、巴西…等國家取消232鋼鋁關稅豁免，回到齊頭式的25%關稅，帶動美國新一波鋼價漲勢，鋼市前景持穩。

中鋼表示，全球製造業需求仍處緩步復甦階段，加上川普貿易政策仍具高度不確定性，將持續關注發展，協助下游用鋼產業機動因應，與下游共創商機。

中鋼構 鋼鐵

延伸閱讀

莫迪晤川普送大禮 盼阻美印貿易戰

川普：TikTok禁令寬限期可能延長 仍盼達成協議

川普揭對等關稅台積電ADR跌2% 法人：台股添不確定性

川普闢對等關稅新戰線 學者：對台灣產業影響不大

相關新聞

中信金（2891）股價上40元順便填息…配息2塊穩了？專家：漲勢不是沒來由的

中信金夠力，這幾天又回到40元以上，除了收復去年搶親前的失土，而且還順便填息...

中鋼月盤衝高拉動鋼鐵股 鋼鐵類指數漲逾3%硬挺台股

中鋼（2002）3月月盤價開高，帶動14日鋼鐵類股走強，鋼鐵類報酬指數早盤上揚逾3.3%，居各類股之冠。

中鋼3月盤價 開平高盤

中鋼昨（13）日3月盤價以平高盤定調，大宗底材熱軋每公噸漲300元，其餘品項全部平盤，伴隨美國以及大陸鋼價走高，國際鋼鐵...

大摩挺華城 中立看中興電

摩根士丹利（大摩）於最新報告中表示，美國變壓器需求持續強勁，加上台灣預計至2028年電力需求年成長率為2.5%，其中AI...

皇普去年EPS 3.26元 獲利攀峰

皇普建設（2528）昨（13）日公告去年稅後純益達12.99億元，每股純益達3.26元，同步寫下營收、獲利雙創新高；上半...

承業醫今年營收拚新高

承業醫（4164）昨（13）日表示，醫療設備經銷事業今年因應新機種，有調漲報價，加上接單暢旺，使首季淡季不淡，年增率上看...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。