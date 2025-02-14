皇昌增資股價續強 盤中再創歷史新高

皇昌（2543）辦理現金增資認股，公開申購期間為2月10日至2月12日，吸引超過34萬人來抽籤，中籤率僅0.85%。皇昌14日股價繼續走強，盤中一度漲至109.5元，不過漲幅縮小，但仍創下歷史新高。

皇昌辦理增資，承銷張數2,975張，2月14日抽籤，2月24日撥券，承銷價58.1元，若皇昌在撥券日仍維持百元以上，中籤者可望獲利4.19萬元，報酬率72%。

皇昌去年成為少數不受央行打炒房影響的營建股，10月中一度衝上百元大關，不過近關情怯，始終無法突破，自11月起一路股價修正，直到今年1月中開始重新上攻，台股開紅盤大盤重挫800多點時，皇昌仍逆勢大漲逾5%，表現強勢。

皇昌近年積極承接海事工程，已承攬「第三座液化氣接收站」之建港及圍堤造地新建工程，目前一期工程已提前在去年完工，二期現正進行中，預定2028年9月完工，目前工程進度也大幅超前12%。

皇昌進軍海事市場，投入超過50億元打造國內最大全能工程船機隊，皇昌營造執行長林明照表示，訂製船機自2022年開始陸續交船，2024年底集團更迎來東南亞最大浮沉台船「皇昌101號」交船。

另外今年拋石落管船「皇昌99號」以及台灣首艘自主打造的預拌混凝土船「皇昌100號」兩艘海事船，預計2月完成，4、5月投入營運，總船機隊達38艘。