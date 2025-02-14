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中信金（2891）股價上40元順便填息…配息2塊穩了？專家：漲勢不是沒來由的

聯合新聞網／ 張紫凌
中信金。聯合報系資料照
中信金。聯合報系資料照

中信金（2891）去年7月除息以後，再加上鬧很大的搶親新光金事件，股價從40元高點滑落，有些當時追在高點的大大，因搶親風波，股價震盪變大，想說是不是乾脆停損、認賠離場好了？

還好中信金夠力，這幾天又回到40元以上，除了收復去年搶親前的失土，而且還順便填息，雖然40元追得有點高，但只要有耐心、有理解這間公司而繼續持有，現在應該都解套，而且在慶祝了，恭喜恭喜！

然後當初一片唱衰的聲音，這幾天又變成：「欸，現在進場還來得及嗎？」

我想，除了行情好以外，中信金這波漲勢不是沒來由的，今年1月稅後淨利68.27億元，EPS 0.35元，中信銀單月賺進40.24億元，靠著存放款穩健成長，加上財富管理的強勁，業績依舊穩穩，台灣人壽則是受惠新契約保費的成長、投資處分利得，單月稅後淨利24.66億元，貢獻也不小，中信金的獲利能力持續成長！

所以「2元金」要來了嗎？以前中信金常配發1元股息，因此得到1元金的稱號，不過去年的股息發了1.8元接近2元，市場出現不少「2元金」的聲音，然後以去年中信金的EPS 3.64元，搭配近兩年約6成的股息發放率來說，3.64元*60%=2.184元，看起來2元應該是穩了，只是以上是粗估的計算、不負責預測，一切還是要以中信金今年的公告為主喔。

但好公司歸好，我暫時不會以股息或殖利率來做買進依據，第一原則還是看景氣循環燈號+估價法來決定，畢竟要買好公司，就要選擇買在最有把握、最穩健的好價格，勝率才會100%！

◎本文內容已獲 張紫凌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

2891中信金 保費 填息 業績

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