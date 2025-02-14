中鋼3月盤價 開平高盤

中鋼（2002）昨（13）日3月盤價以平高盤定調，大宗底材熱軋每公噸漲300元，其餘品項全部平盤，伴隨美國以及大陸鋼價走高，國際鋼鐵產業看旺後市轉強。

中鋼董事長黃建智說，目前美國市場一直在漲，美國熱軋出廠價2月12日每公噸上達874美元，較一個月前的1月14日777美元已經上漲近100美元。另歐洲與大陸同樣都開漲盤，大陸在3月間還在召開兩會，將對美國的關稅政策做出回應，各項利多刺激政策出爐，在當前狀況下業務部門認為調整熱軋報價是合理的做法。

中鋼業務副總李家丞表示，近期全球經濟穩健運行，IMF預估2025年全球經濟成長率可達3.3%，川普政府提高關稅，全球貿易板塊重建新秩序。台灣需求漸進復甦、AI等新興科技應用崛起，朝景氣擴張穩定發展。

另鐵礦砂與煤礦持平在每公噸100至110美元與185至195美元水準，春節後熱軋期、現貨與出口報價持穩，寶鋼3月平板鋼每公噸漲人民幣100元；美國鋼價近期走強，加上川普對加拿大、墨西哥、日本、南韓、歐盟、巴西等國家取消232鋼鋁關稅豁免，回到齊頭式的25%關稅，帶動美國新一波鋼價漲勢，鋼市前景持穩。

李家丞表示，全球製造業需求緩步復甦，加上川普貿易政策仍具高度不確定性，中鋼持續關注發展，協助下游用鋼產業機動因應。