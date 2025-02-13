14家金控自結元月獲利年增117.8% 法人看好這五檔

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

14家金控股自結元月稅後純益577.8億元，月增7.2%，年增117.8%，壽險為主金控表現優於銀行及證券為主金控，法人今年看好國泰金（2882）、富邦金（2881）、中信金（2891）、玉山金（2884）、元大金（2885）等五檔。

大型本國投顧分析，壽險為主金控元月稅後純益年增31%，主要動能來自經常性收益及實現資本利得上揚、避險成本下降，並優於銀行、證券為主金控各衰退12%、9.4%。

雖然美國總統川普新政策的不確定性，尚未對美聯準會點陣圖中，預期今年降息幅度2碼至3.9%造成影響，但法人目前預估美債殖利率曲線為正斜率，將有助金融業以短支長的養券收益，及壽險再投資收益率。

法人預期美台利差縮減至2.5%，帶動壽險改善今年CS避險成本，即使美國降息幅度減緩，仍有助銀行降低美元資金成本，且川普對於中國大陸政策趨嚴可能帶動供應鏈移轉，有助銀行外幣放款動能回升。

針對今年金融股投資，法人除看好受惠銀行淨利息及手續費動能維持、現金股利殖利率優於同業的中信金、玉山金，以及拜壽險經常性收益率提升，接軌IFRS 17後正利差優於同業及現金股利殖利率優於同業的國泰金及富邦金外，還有泛證券營運動能持續受惠降息環境、殖利率較佳的元大金。

元大金 壽險 殖利率

延伸閱讀

高雄東南亞協會組團訪印尼 看好投資潛力

金控股藏金礦！1月份EPS出爐 達人分析優缺點：富邦金、國泰金最有競爭力

00918殖利率最高又標榜「高填息」！股魚：因選股策略考慮個股過往填息率

美國通膨上升！聯準會降息更不可能？辣媽：川普的稅政策恐更加壓

相關新聞

中鋼3月盤價 開平高盤

中鋼昨（13）日3月盤價以平高盤定調，大宗底材熱軋每公噸漲300元，其餘品項全部平盤，伴隨美國以及大陸鋼價走高，國際鋼鐵...

大摩挺華城 中立看中興電

摩根士丹利（大摩）於最新報告中表示，美國變壓器需求持續強勁，加上台灣預計至2028年電力需求年成長率為2.5%，其中AI...

皇普去年EPS 3.26元 獲利攀峰

皇普建設（2528）昨（13）日公告去年稅後純益達12.99億元，每股純益達3.26元，同步寫下營收、獲利雙創新高；上半...

承業醫今年營收拚新高

承業醫（4164）昨（13）日表示，醫療設備經銷事業今年因應新機種，有調漲報價，加上接單暢旺，使首季淡季不淡，年增率上看...

瑞磁檢測套組在美報捷

今年流感季節全球災情嚴重，瑞磁生技ABC-KY（6598）表示，公司獲美國FDA核准上市的「20項呼吸道多元分子檢測套組...

泛用樹脂漲 台塑添利多

隨著開春回補庫存買盤陸續釋出，泛用樹脂市場增溫，包括ABS、聚苯乙烯（PS）、低密度聚乙烯（LDPE）和高密度聚乙烯（H...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。