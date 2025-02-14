泛用樹脂漲 台塑添利多

隨著開春回補庫存買盤陸續釋出，泛用樹脂市場增溫，包括ABS、聚苯乙烯（PS）、低密度聚乙烯（LDPE）和高密度聚乙烯（HDPE）各有每公噸5至10美元漲價，若買氣延續可望對供應商如台塑（1301）、台聚和國喬等營運加持。

市場人士指出，觀察亞洲最大泛用樹脂消費市場中國大陸近一周市況，一反先前半個多月來因春節假期進入停滯狀況，部分中小型製品企業因應開工需求，開始有備料動作，加上上游的乙烯和丁二烯行情相對堅挺，帶動各項原料報價大多穩中透堅。

包括做為家電、汽車內裝用料的ABS和做為醫療器材用料的聚丙烯（PP），以及做為沙灘鞋、家電產品包裝用膜的聚苯乙烯（PS）小漲每公噸5至10美元；至於建材用料聚氯乙烯（PVC）則持平。

在聚乙烯（PE）三大品項方面，使用於包裝袋的高密度聚乙烯（HDPE）和塑膠製品原料低密度聚乙烯（LDPE）報價也各上漲每公噸5、10美元，至於線性低密度聚乙烯（LLDPE）每公噸跌價5美元。

對於市場前景，市場人士認為，開春後、步入第2季一向是輕裂廠業界的檢修旺季，可以預期的，未來若下游用戶買氣能延續增溫，供需變化下，有望進一步拉抬原料行情。

尤其是中國大陸有望持續推出降準降息、提振房地產景氣等刺激經濟措施，如能提振內需，將可減輕生產過剩與削價競爭壓力，帶動原料需求增長。

不過，值得注意的，美國總統川普下令從4日起對中國商品加徵10%關稅；對此，中國當局也祭出反制措施，宣布自本月10日開始對原產於美國的部分進口商品加徵關稅，後續是否對原料市場造成影響將有待進一步觀察。

另外，川普先前宣告將大規模開採石油的談話，也恐造成油價下跌壓力；若後續油價走弱下，需求卻無相應支撐，相關樹脂原料價格勢必隨之回落，壓抑產品利差表現，最終讓供應商受創。