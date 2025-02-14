大摩挺華城 中立看中興電
摩根士丹利（大摩）於最新報告中表示，美國變壓器需求持續強勁，加上台灣預計至2028年電力需求年成長率為2.5%，其中AI電力需求將達2GW，華城（1519）維持「優於大盤」評等，目標價881元，中興電給予「中立」評等，目標價188元。
大摩指出，北美是2024年成長最快市場，其中訂單成長動力來自數據中心和其他大型專案客戶，美國市場強勁勢頭也帶動營收成長，華城訂單能見度已延伸至2027年，預期今年至2027年產能成長率將高於30%。
大摩表示，華城1月銷售額呈現月減，主因2024年11月延遲出貨到12月，加上2025年1月農曆新年休息期間工作天數減少。由於華城在2024年下半年提升新產能使用率，1月營收較去年同期增89%。預期2月營收將在第4季強勁的台灣變壓器出口帶動下回升，該出口額可能會在第1季營收中認列。
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