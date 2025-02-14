瑞磁檢測套組在美報捷

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

今年流感季節全球災情嚴重，瑞磁生技ABC-KY（6598）表示，公司獲美國FDA核准上市的「20項呼吸道多元分子檢測套組」（RPP）及自動化診斷系統（MDx 3000），從去年第4季起已插旗以呼吸道檢測為主的實驗室客戶群，而今年1月以來美國市場的需求更是強勁，持續擴大接單。

ABC-KY表示，美國呼吸道檢測市場的需求更是強勁，主要今年流感旺季為多種流感與其他病毒同時流行，導致醫療機構對精準、快速的多元檢測需求大增。

ABC-KY表示，旗下的檢測套組能一次辨別包括流感病毒、副流感、人類間質肺炎病毒、黴漿菌、呼吸道融合病毒等多達20項症狀相似的感染源，因此吸引不少實驗室客戶導入。

根據美國實驗室客戶回饋，今年的流感季節就診人數暴增，且並非集中於單一流感，而是多種流感與其他病毒同時流行，帶動ABC-KY的20項呼吸道多元分子檢測套組需求強勁。

ABC-KY表示，過去主力客戶多以腸胃道檢測為主，然而呼吸道檢測市場逐漸龐大，一次檢測多項呼吸道感染源的優勢今年開始獲市場青睞，需求持續增長。同時今年1月獲美國FDA核准MDx 3000搭配美國市占最高的核酸萃取儀器的上市許可，更有實驗室客戶因檢測需求龐大而選擇採購MDx 3000儀器。

流感病毒

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