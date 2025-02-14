承業醫今年營收拚新高

承業醫（4164）昨（13）日表示，醫療設備經銷事業今年因應新機種，有調漲報價，加上接單暢旺，使首季淡季不淡，年增率上看三成，且全年營運有機會逐季走高，估全年營收將雙位數成長，營收、獲利皆有望挑戰歷史新高。

承業醫今年同時展開多項新計畫，包括楊梅的自有土地，最快第2季啟動醫療園區興建，園區將涵蓋住宿式長照機構與地方醫院，預計2027年完工，正式跨足長照事業。同時，旗下的富康藥局目前家數規模已達60家，今年將持續拓點，目標年底達80家、明年突破百家，同時公司有意推動富康藥局IPO，目前已在進行前置作業，預計2027年進入資本市場。

承業醫昨日收盤股價來到54.6元，上漲2.7元。1月營收雖受春節期間工作天數縮短影響，較去年同期減11.7%，但2、3月起就會展現成長動能。

承業醫表示，除了醫療設備需求強勁，公司也看好，去年下半年啟用的苗栗輻照廠，今年在醫材方面的需求將放量，同時上半年有不少半導體、航太相關客戶陸續進行測試、驗證，下半年亦有機會放量，有利輻照廠今年開始獲利。

承業醫在藥局事業也有新進展，旗下的富康藥局去年併購新竹地方連鎖藥局「快樂藥局」，除了一口氣新增十間門市，過往富康的門市集中在北北基，此次首度跨入新竹，今年預計將在中南部市場繼續尋找適合的標的，以利擴大規模。

承業醫表示，富康藥局去年營收已突破10億元，今年在持續展店的帶動下，預估營收將有兩位數幅度的增長。同時，連鎖藥局已能確立未來大者恆大的局勢，因此，將透過進入資本市場取得一席之地，目前已開始進行內稽、內控，朝IPO邁進。