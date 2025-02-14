皇普去年EPS 3.26元 獲利攀峰

皇普建設（2528）昨（13）日公告去年稅後純益達12.99億元，每股純益達3.26元，同步寫下營收、獲利雙創新高；上半年雖未配息，但董事會擬配發去年下半年股利達2.5元，包括2元現金、0.5元股票，並在5月15日舉行股東會。

雖然去年因工期延宕，導致不少新案跨年度入帳，不過皇普建設去年營運仍繳出亮眼成績，在台中「皇普莊園」、桃園「皇普園首之道」，以及高雄「皇普摩天100」入帳下，去年全年營收約達53.31億元，較前年大增逾1.8倍，稅後純益達12.99億元，創歷史新高，較前年大幅跳增4.3倍，每股純益達3.26元，大幅優於前年每股純益0.64元的好表現。

在去年營運繳出不錯成績單下，董事會決議擬配發去年下半年股利達2.5元，其中2元現金股利、0.5元股票股利，現金殖利率約達4.7%，並在5月15日舉行股東會。

另外，皇普建設2022年私募發行普通股將在今年3月23日屆滿三年，公司擬向證交所提出私募股票掛牌買賣申請，接下來待取得證交所同意函後，再向金管會申請補辦公開發行。

皇普建設過去布局多筆新案，從去年起的三年內、營運步入收成期，平均每年有二到三筆建案完工交屋，後續營運表現值得期待。

皇普建設表示，桃園「皇普園首之道」今年將持續交屋，全案將跨年度入帳，展望今年，除了「皇普園首之道」外，今年可入帳新案還有高雄總銷約30億元「皇普摩天100」，以及台中超級大案「皇普莊園」等新案，另外，皇普手中「皇普新鼻案」、「皇普大新案一期」也有機會交屋，相信今年業績會比去年更好。

至於2026年則有「皇普鶯歌案一期」、「皇普青平住宅案」完工，近三年皇普建設業績可望維持高水準表現。