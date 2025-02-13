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皇普財報／去年營收、獲利雙創新高 擬配2元現金股利

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

皇普（2528）13日公告去年年報，去年稅後純益達12.99億元，每股純益達3.26元，同步寫下營收、獲利雙創新高。

皇普建設12日董事會通過擬配發去年下半年股利達2.5元，包括2元現金、0.5元股票，以及13日收盤價41.95元計算，現金殖利率約達4.7%。

皇普建設12日董事會同步通過將在5月15日舉行股東會。

另外，皇普建設2022年私募發行普通股將在今年3月23日屆滿三年，公司擬向證交所提出私募股票掛牌買賣申請，接下來待取得證交所同意函後，再向金管會申請補辦公開發行。

皇普建設過去布局多筆新案，從去年起的三年內、營運步入收成期，平均每年有二到三筆建案完工交屋，後續營運表現值得期待。

股票 證交所

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