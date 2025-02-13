八貫去年全年賺4.9億元、EPS 6.27元 擬配現金股利4.8元

八貫（1342）13日公布2024年自結財報，全年稅後淨利4.9億元，每股稅後純益（EPS）6.27元。八貫董事會並通過擬配金現金股利4.8元，配發率76.6%，依照13日收盤價元113元計算，現金殖利率4.25％。

八貫2024全年營收25.1億元，年減2％，致使獲利表現略受影響，全年營業淨利5.2億元、稅後淨利4.9億元，惟EPS仍站穩6元以上，達6.27元。

八貫指出，2024全年營收維持穩健，惟第4季受到急單比重拉高對毛利率產生影響，加上公司配合客戶新品研發，使全年研發費用年增約三成，致獲利較去年同期減少。公司分析2024全年三大獲利指標，毛利率30％、營益率21％與稅後淨利率20％。

八貫表示，2024年歐美通膨壓力影響民生消費意願、加上美國政府預算緊縮，使八貫戶外與醫療客戶採購趨向保守，然自8月起戶外與醫療產品需求築底回溫，加上航太救生與軍工產品業績維持高成長，推升去年第4季營收6.7億元，為全年表現最佳一季。

八貫2024全年營收維持穩健，惟第4季在積極爭取訂單收到成效下，造成急單比重拉高，在無可避免需調整生產排程下，導致換線成本增加，因此對單季毛利率造成影響，加上公司持續研發新產品，因配合客戶新品預計於今年上市，使得研發費用較去年同期增加約三成，致全年獲利較去年同期減少。

八貫在景氣逆風仍持續並放大投放研發費用，拓展產品廣度，以今年目前在手訂單能見度來看，今年第1季產能趨於滿載，預期第1季營運可望延續去年11及12月熱絡的出貨動能，新產品效益也將逐漸顯現。