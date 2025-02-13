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台中新光三越氣爆原因 消防局初判：疑12樓拆卸裝潢釀重大傷亡

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台中新光三越氣爆 遠百盤中股價一度急拉

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
全台營收最高百貨台中新光三越今疑氣爆。記者黃仲裕／攝影
全台營收最高百貨台中新光三越今疑氣爆。記者黃仲裕／攝影

全台營收最高百貨台中新光三越，13日上午驚傳氣爆，現場爆炸威力驚人，導致玻璃、裝潢建材四散，讓周邊民眾驚慌不已。受此事件影響，台中新光三越13日全日暫停營業，由於市場預期，此次氣爆嚴重，台中新光三越恐將有一段時間修整，緊鄰的台中大遠百業績將受惠，也造成遠百（2903）盤中股價一度急拉，漲幅逾4%。

台中新光三越上午事故發生在11、12樓美食區，爆炸威力驚人，不僅商場1樓大門玻璃全數震碎，甚至連幾公里外的建築物都能聽見巨響並感受到震動，現場一片狼藉。台中市消防局接獲通報後，立即派員趕赴現場，全力展開救援。

台中市消防局總計動員27輛消防車、62名消防人員，現場傳出有四民眾被炸出，其中一人OHCA（無生命跡象），警消單位已全面展開救援，氣爆確切原因仍待進一步釐清。

台中新光三越去年營收達258.3億元，年增0.1%，不僅多年穩居新光三越店王，更連續14年蟬聯全台百貨「店王」。台中大遠百去年營收209億元、年減2.3%，僅次於台中新光三越、台北101購物中心，為台中百貨「店后」，全台排名第三。

新光三越氣爆 氣爆 營收 遠百

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