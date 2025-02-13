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PMIC谷底已過？世界先進股價反彈

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
世界先進董事長方略。聯合報系資料照
世界先進董事長方略。聯合報系資料照

外界關注PMIC市場是否谷底已過，相關成熟製程代工廠世界先進（5347）13日股價逢低反彈，盤中上漲2%來到86.9元。

針對中國大陸廠商在成熟製程市場殺價競爭，世界先進董事長方略說，價格壓力已延續一段時間，將積極強化技術、進行差異化及管控成本因應。在價格方面，將與客戶合作，應對市場競爭。

方略先前說，中國大陸業者不理性競爭，以及地緣政治考量，整合元件製造（IDM）廠疑慮升高，為世界先進創造機會；但川普上任後，情況會如何演變仍待進一步觀察。

世界先進公司在先前法說會上已有針對去中化議題提出相關說法，強調客戶群的供應鏈韌性帶來的電源管理IC新商機，抵銷了大陸價格戰的影響。世界先進股價先前修正跌破百元，13日出現反彈。

世界先進 法說會

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