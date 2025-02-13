苦盡甘來！鴻華先進股價創新高 可貢獻福邦證每股獲利2.5元

創新板市值王鴻華先進-創（2258）12日帶量刷新股價歷史紀錄，終場大漲1.85元收51.2元，一舉突破掛牌後的頸線盤整區。輔導券商福邦證券抱了16個月的鴻華先進苦盡甘來，以鴻華先進12日收盤價推算，未實現帳上獲利約2億元，可貢獻每股獲利高達2.5元。

鴻華先進是臺灣證券交易所致力推動創新板的指標個股，有別於創新板個股大多股本較小，鴻華先進是唯一股本在百億元以上大型股；再以市值來看，2023年底加入創新板家族當天，讓整體創新板市值一舉由五百餘億元推升至千億元以上規模。可惜，受到量體大，加上創新板交易人資格受限，掛牌當天股價跌破承銷價50元，之後股價都在承銷價之下遊走，最低看到38.45元。

福邦證券（6026）為鴻華先進輔導券商，券肩負造市商責任，握有2萬張出頭的鴻華股票，以去年底41.2元財報認列的價格（打銷未實現損失後）來看，未實現獲利至少2億元，以股本40億元、獲利2億元換算，每股獲利貢獻度高達2.5元，連帶讓福邦證券也成為創新板交易新制的最大受益券商。

福邦證券在2009年前金管會專任委員黃顯華入主後脫胎換骨，主攻承銷業務聞名，憑藉的是黃顯華在產業界深厚的人脈，早年曾輔導鴻海（2317）、寶成（9904）及巨大（9921）等百家企業掛牌上市、股權整併，也曾推動台灣首檔TDR福雷電掛牌上市，這次能擔任鴻華先進輔導，也是由他出面。

近年來黃顯華又邀請曾任證券櫃檯買賣中心副總經理、台灣期貨交易所總經理，橫跨證券期貨圈人緣極佳的黃炳鈞擔任福邦證券董事長，更將福邦證券業務打造得有聲有色。