閎暉收購FDK 45%股權 股價跳空漲停逾3,700張排隊等買

閎暉（3311）宣布將斥資67.54億日圓（約新台幣14.42億元），以每股435日圓收購全球鎳氫電池龍頭FDK約45%股權，13日一開盤就跳空以漲停37.3元開出後鎖死，漲停及市價排隊買單逾3,700張。

閎暉表示，將收購日商富士通轉投資全球鎳氫電池龍頭FDK，預定公開收購FDK普通股1,552.74萬股，約為該公司在外流通股權45%；同時閎暉與FDK母公司富士通簽署應賣協議，目前富士通約持有FDK近58.82%股權，後續依照協議規定，富士通將其持有的全數FDK普通股參與應賣，而公司僅於預定收購數範圍內收購。

閎暉指出，收購完成後，FDK將維持在東京證交所上市，雙方將會彼此資源整合，擴大營運規模，並跨入能源電力市場；閎暉是華新麗華集團旗下PSA事業群被動元件大廠華新科（2492）轉投資公司，本次收購案為合意併購，閎暉並未公布本次收購案預計完成時間，業界預期最快上半年完成。

閎暉12日停止交易，13日恢復買賣，一開盤就跳空以漲停37.3元開出後鎖死，一舉站上季線及半年線，盤中漲停及市價排隊買單超過3,700張。