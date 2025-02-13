快訊

中國漫記／非洲解放軍盧安達打剛果 北京如何收拾徒弟？

旅日低價訂房有詐 日本信用卡年盜刷541億日圓

寒冬穿羽絨外套就對了？衣服穿錯順序易失溫，羽絨穿在「這一層」更保暖

閎暉收購FDK 45%股權 股價跳空漲停逾3,700張排隊等買

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
閎暉（3311）宣布將斥資67.54億日圓（約新台幣14.42億元），以每股435日圓收購全球鎳氫電池龍頭FDK約45%股權，13日一開盤就跳空以漲停37.3元開出後鎖死，漲停及市價排隊買單逾3,700張。圖／AI生成
閎暉（3311）宣布將斥資67.54億日圓（約新台幣14.42億元），以每股435日圓收購全球鎳氫電池龍頭FDK約45%股權，13日一開盤就跳空以漲停37.3元開出後鎖死，漲停及市價排隊買單逾3,700張。圖／AI生成

閎暉（3311）宣布將斥資67.54億日圓（約新台幣14.42億元），以每股435日圓收購全球鎳氫電池龍頭FDK約45%股權，13日一開盤就跳空以漲停37.3元開出後鎖死，漲停及市價排隊買單逾3,700張。

閎暉表示，將收購日商富士通轉投資全球鎳氫電池龍頭FDK，預定公開收購FDK普通股1,552.74萬股，約為該公司在外流通股權45%；同時閎暉與FDK母公司富士通簽署應賣協議，目前富士通約持有FDK近58.82%股權，後續依照協議規定，富士通將其持有的全數FDK普通股參與應賣，而公司僅於預定收購數範圍內收購。

閎暉指出，收購完成後，FDK將維持在東京證交所上市，雙方將會彼此資源整合，擴大營運規模，並跨入能源電力市場；閎暉是華新麗華集團旗下PSA事業群被動元件大廠華新科（2492）轉投資公司，本次收購案為合意併購，閎暉並未公布本次收購案預計完成時間，業界預期最快上半年完成。

閎暉12日停止交易，13日恢復買賣，一開盤就跳空以漲停37.3元開出後鎖死，一舉站上季線及半年線，盤中漲停及市價排隊買單超過3,700張。

富士通 市價 漲停 閎暉

延伸閱讀

閎暉擬斥資14億元公開收購日本FDK 跨能源電力領域

006208小老弟009802成分股沒有台積電！存股方程式：三檔市值型ETF排隊募集

高雄吉伊卡哇提燈太夯 寒風中苦等8小時只為兩盞提燈

獨／巧遇「竹北吊車大王」亂入排隊 竟獲3千「開工紅包」

相關新聞

閎暉收購FDK 45%股權 股價跳空漲停逾3,700張排隊等買

閎暉（3311）宣布將斥資67.54億日圓（約新台幣14.42億元），以每股435日圓收購全球鎳氫電池龍頭FDK約45%...

和潤擴張 挺進東南亞

汽車金融龍頭和潤企業（6592）董事長劉源森昨（12）日表示，和潤將持續在東南亞尋求合適的投資標的，目前正對泰國與馬來西...

鋼筋看漲 豐興、海光樂

鋼筋廠新單落袋，下周盤價看漲。面對美國貨櫃廢鋼報價走高，全台鋼筋廠相繼採取限量接單策略，吸引盤商等下游進場敲單，目前業界...

百和1月EPS 0.31元 持續擴產

鞋材大廠台灣百和（9938）昨（12）日公布1月自結合併損益，單月合併稅前盈餘1.85億元，稅後純益0.93億元、年減1...

世界健身 2025年拚開20店

台灣健身產業領導品牌世界健身-KY（2762）持續拓展市場版圖，預計今年全台要開出20家分店，其中2月底前將一口氣開出六...

歐美緊急採購血癌新藥 藥華藥大漲逾7%創歷史新高

奧地利公司Pharmaand銷售的血癌用藥Pegasys爆缺藥，影響恐達兩年，北美、歐洲官方都下達緊急備藥令，採購藥華藥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。