世界健身 2025年拚開20店

台灣健身產業領導品牌世界健身-KY（2762）持續拓展市場版圖，預計今年全台要開出20家分店，其中2月底前將一口氣開出六家新店，包括接手台南市深呼吸五家分店，以及雲林虎尾店。法人估，世界健身今年營收可望突破百億大關。

目前，世界健身全台分店數為130家，會員數超過44萬人，穩坐全台第一大健身連鎖品牌，而去年全年合併營收98.16億元、年增4.1%。世界健身自結1月合併營收8.48億元、年增7.3%，並未受農曆春節工作天數減少影響，仍改寫歷史次高。

世界健身表示，今年首月營收上升表現為新年開了好兆頭。

其中，新開出的台北木柵店，是世界健身World Gym在台北市文山區的第二家分店，在預售期間，成功吸引2,500名新會員入會，1月17日已開始運動。

另外，2月預計會有六家新分店開始運動，包括台南五家分店和預售中的雲林虎尾一家。這些新分店的運營，可望從第2季開始，對整體營入和稅前收益，有正面影響。

世界健身董事長柯約翰表示，2024年9月到2025年第1季，世界健身將在7個月內開設16家新據點，服務更多會員，提供國際級水準的專業健身設施和目標導向的訓練課程，看好農曆新年過後，運動健身需求增加，將進一步推動營收成長。

這16家分店包括已開放運動的高雄左營店、台北景美店、台北三峽店、台中大里店、楠梓興楠店、鳳山五甲店、花蓮吉安店、土城海山店、台北木柵店。

預售中的新竹新豐店、雲林虎尾店，以及台南五家分店：台南仁德店、台南安平店、台南海安店、台南安南店、永康永大店。

世界健身今年在台灣維持擴張策略，瞄準健身市場空白區，以滿足不斷增長的健身需求，鞏固市占。目前已知，世界健身計畫今年在全台開設20家新據點，總店數達到150店，會員數則挑戰50萬人。

世界健身去年10月宣布，以900萬美元單略性收購美國World Gym International（WGI）母公司，除獲得World Gym品牌全球經營權，也享有271個國際據點的加盟權利金收入。