百和1月EPS 0.31元 持續擴產

鞋材大廠台灣百和（9938）昨（12）日公布1月自結合併損益，單月合併稅前盈餘1.85億元，稅後純益0.93億元、年減18.5%，每股純益0.31元，主要因為1月農曆春節年假、工作天數減少影響。

集團另一家百和興業，1月合併稅前盈餘0.49億元，稅後純益0.34億元、年減32.1%，每股純益0.08元。

製鞋產業景氣回升，百和去年合併營收154.61億元、年增24.2%，稅後純益14.19億元、年增144.2%，每股純益達4.76元。百和興業去年合併營收70.0億元、年增32.8%，稅後純益3.57億元，每股純益0.9元。

因應產業景氣回升，百和也持續擴充產能，印尼廠去年已完成全部新產能的建置，未來隨著經濟規模的擴大，印尼廠獲利將跟著提升，預計新產能貢獻的最大時程將落在今年。

百和配合美系品牌客戶分散生產地區風險政策，規劃印度投資設廠，以優化東南亞生產基地區域佈局；另外，印尼新廠主要生產織帶、鞋帶、鬆緊帶及黏扣帶等，約可增加25%產能。