鋼筋看漲 豐興、海光樂

鋼筋廠新單落袋，下周盤價看漲。面對美國貨櫃廢鋼報價走高，全台鋼筋廠相繼採取限量接單策略，吸引盤商等下游進場敲單，目前業界普遍有新單落袋，市場看漲鋼筋廠下周新盤，法人預期，豐興（2015）、海光、威致等大廠首季營運將增溫。

據了解，美國總統川普10日簽署行政命令，對所有進口到美國的鋼鋁均課徵25%關稅；包括加拿大、墨西哥、澳洲、巴西、南韓、日本、阿根廷及歐盟均無豁免。

圖／經濟日報提供

在美國提高鋼鐵關稅下，勢必造成美國鋼價上漲，同時也可望帶動電爐廠主要原料廢鋼水漲船高，近期市場正開始感受到國際廢鋼原料行情出現變化。

美國貨櫃廢鋼供應商目前正展開拉抬動作，單以上周來看，對台報價喊漲每公噸5至8美元，新價達每公噸315美元至318美元，加上大陸小鋼胚行情也觸底反彈，進而吸引全台盤商和工地直接用戶進場布局庫存。

市場初估，截至昨（12）日為止，全台條鋼廠接單普遍有所斬獲，多者單量達二、三萬公噸，少者也有上萬公噸，近三天來的新單數量超過10萬公噸，至於成交價格方面，中北部落在每公噸1.74萬元，南部則處於每公噸1.7萬至1.72萬元區間。

業者指出，各鋼筋廠近日均採取限量接單方式，以避免被扶搖直上的廢鋼行情墊高進料成本；因此，可以預期的，下周鋼筋新盤價可望再起新波漲勢。

另外，隨著春節假期結束，各地區工地普遍重啟工程趕工進度，豐興、東鋼、海光和威致等鋼廠在近日獲新單加持下，本季營運增溫可期。

展望鋼筋後市，法人並認為，國內重大公共工程如台北捷運、萬大線、桃園捷運綠線、淡海大橋、第三液化天然氣接收站工程、鐵路高架化與站體工程、航空城開發案工程、國道橋樑補強工程均如期推動。