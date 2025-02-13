和潤擴張 挺進東南亞

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

汽車金融龍頭和潤企業（6592）董事長劉源森昨（12）日表示，和潤將持續在東南亞尋求合適的投資標的，目前正對泰國與馬來西亞進行評估，應該很快有好消息。

和潤企業2023年底正式進軍東南亞市場，「HFC Cambodia和潤金融（柬埔寨）」已於2024年升格為微型金融企業。面對市場挑戰，和潤企業2024年營收與總保有資產仍持續成長，和潤持續擴展企業金融與海外轉投資事業，尤其和潤在柬埔寨的轉投資事業相當順利。

劉源森表示，今年將聚焦提升品牌知名度，擴大市場占有率，目標在未來五年內，成為柬埔寨前三大MFI微型金融公司。和潤企業也積極評估南向新據點的發展潛力，持續拓展版圖。近年來和潤企業積極推動企業轉型，朝向次集團化發展，透過分社化專業經營策略，擴展多元事業版圖，並強化海外市場布局。

和潤企業 東南亞

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