歐美緊急採購血癌新藥 藥華藥大漲逾7%創歷史新高

奧地利公司Pharmaand銷售的血癌用藥Pegasys爆缺藥，影響恐達兩年，北美、歐洲官方都下達緊急備藥令，採購藥華藥（6446）血癌新藥Ropeg，藥華藥12日大漲逾7%，收766元，創下歷史新高。

Pharmaand因產線問題，爆出缺貨危機，英國國民保健署（NHS）已下令在Pegasys缺藥期間補助病患使用Ropeg；加拿大衛生機構也透過專案進口方式向藥華藥採購第一批Ropeg，2月就將出貨。另外藥華藥也正與美國商業保險公司及醫院討論，如何擴大採購Ropeg，以補Pegasys缺口。

Pegasys原為羅氏大藥廠開發治療肝炎的藥物，授權給Pharmaand公司，不過Pegasys不僅可用來治療肝炎，現也被應用在PV及原發性血小板過多症（ET）等罕見血癌治療。

根據歐洲藥品管理局（EMA）公告，Pegasys短缺問題將持續至今年下半年；美國FDA也公告今年第4季之前Pegasys供應都將受限，預計2026年方能恢復供貨；加拿大藥物短缺報告網站預估當地將缺貨至年底。

藥華藥執行長林國鐘表示，Pegasys與藥華藥推出的Ropeg雖同屬干擾素藥物，但是Pegasys的混合物比Ropeg多很多，治療PV的效果也比不上Ropeg，一旦Pegasys被Ropeg取代後，應該很難再被換回來。

專家指出，此事件後續發展確定兩個重大意義，一、藥華藥今年營運加上Pegasys缺藥替補訂單，在國際能見度將大增；其次Pegasys藥品一旦被Ropeg替補，市占率將被藥華藥攻占。

藥華藥12日以726元跳空開高，最高觸及786元，收766元，漲幅7.13%，創下歷史新高。