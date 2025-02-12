快訊

義大利對黑手黨的百人掃蕩：40年來最大行動

賴清德喊話：總預算送出前 韓國瑜、卓榮泰應盡速協商

林姿妙親信詐6500萬落跑 律師頻問被害人1句…審判長聽了也嘆氣

歐美緊急採購血癌新藥 藥華藥大漲逾7%創歷史新高

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
藥華藥董事長詹青柳。聯合報系資料照
藥華藥董事長詹青柳。聯合報系資料照

奧地利公司Pharmaand銷售的血癌用藥Pegasys爆缺藥，影響恐達兩年，北美、歐洲官方都下達緊急備藥令，採購藥華藥（6446）血癌新藥Ropeg，藥華藥12日大漲逾7%，收766元，創下歷史新高。

Pharmaand因產線問題，爆出缺貨危機，英國國民保健署（NHS）已下令在Pegasys缺藥期間補助病患使用Ropeg；加拿大衛生機構也透過專案進口方式向藥華藥採購第一批Ropeg，2月就將出貨。另外藥華藥也正與美國商業保險公司及醫院討論，如何擴大採購Ropeg，以補Pegasys缺口。

Pegasys原為羅氏大藥廠開發治療肝炎的藥物，授權給Pharmaand公司，不過Pegasys不僅可用來治療肝炎，現也被應用在PV及原發性血小板過多症（ET）等罕見血癌治療。

根據歐洲藥品管理局（EMA）公告，Pegasys短缺問題將持續至今年下半年；美國FDA也公告今年第4季之前Pegasys供應都將受限，預計2026年方能恢復供貨；加拿大藥物短缺報告網站預估當地將缺貨至年底。

藥華藥執行長林國鐘表示，Pegasys與藥華藥推出的Ropeg雖同屬干擾素藥物，但是Pegasys的混合物比Ropeg多很多，治療PV的效果也比不上Ropeg，一旦Pegasys被Ropeg取代後，應該很難再被換回來。

專家指出，此事件後續發展確定兩個重大意義，一、藥華藥今年營運加上Pegasys缺藥替補訂單，在國際能見度將大增；其次Pegasys藥品一旦被Ropeg替補，市占率將被藥華藥攻占。

藥華藥12日以726元跳空開高，最高觸及786元，收766元，漲幅7.13%，創下歷史新高。

藥華藥 血癌

延伸閱讀

台股收盤跌94點收23,289點 台積電跌10元收1,100元

全球血癌藥缺貨 藥華藥新品緊急供應歐美市場

生醫族群 擁「美國製造」利基

期貨商論壇／生技期 利多助攻

相關新聞

歐美緊急採購血癌新藥 藥華藥大漲逾7%創歷史新高

奧地利公司Pharmaand銷售的血癌用藥Pegasys爆缺藥，影響恐達兩年，北美、歐洲官方都下達緊急備藥令，採購藥華藥...

元月創史上同期最賺！東陽1月稅前淨利4.6億元、EPS 0.75元

汽車零組件廠東陽（1319）2025年1月自結合併稅前淨利4.6億元，不畏農曆春節工作天數少影響，仍創歷年同期次高，更創...

豐泰1月每股賺0.39元

製鞋大廠豐泰（9910）昨（11）日公布1月自結合併損益，合併營業利益4.97億元，稅前盈餘5.56億元，稅後純益3.8...

特力屋現增擬募資9.8億

特力（2908）昨（11）日宣布，旗下子公司「特力屋」辦理現金增資案，預計募資9.88億元，並同步進行掛牌（IPO）規劃...

怡利電攻大陸、印度報捷

全球車廠擴大採購，怡利電營運喊衝。怡利電（2497）受惠大陸、印度車廠將擴大使用「智慧抬頭顯示器」，將擴大供應印度最大車...

美時肺動脈高壓藥報喜

美時（1795）昨（11）日宣布，其藥品Adcirca（Tadalafil）已獲台灣衛福部食藥署（TFDA）核准，將用於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。