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愛山林拿下新北住宅案

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

愛山林建設（2540）昨（11）日公告將在3月31日舉行股東臨時會進行獨董補選，另外原愛山林建設董事長特助張境在將升任副董事長，同時公司通過新北市住宅合建案。

愛山林建設昨一口氣有六大公告，其中再拿下新北市住宅案，宣告集團持續看好房市未來前景，惟愛山林表示，因搶時效，因此先行公告合建案，待全案正式完成所有簽約後再行對外公告。

此外，原是愛山林建設總經理張境在，先前因集團人事布局調整暫居董事長特祝一位，昨日集團正式公告張境在確定升任愛山林建設副董事長一職。

另外，集團法人董事－祝園實業原定租賃愛山林在北市忠孝東路四段商辦，且簽下2019年6月至2028年底長約，但因更換租賃地點，因此終止租賃合約，租賃合約僅到今年2月底，預計愛山林建設將短少351.4萬元。

愛山林建設同步公告將在今年3月31日進行股東臨時會，進行一席獨立董事補選。

愛山林建設董座祝文宇先前在集團旺年會表示，2023年集團房屋銷售業績首度超過千億元，2024年更達1,250億元、再創新高，主因近兩年加強自建案的推出。

股東臨時會 董事長

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