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特力屋現增擬募資9.8億

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

特力（2908）昨（11）日宣布，旗下子公司「特力屋」辦理現金增資案，預計募資9.88億元，並同步進行掛牌（IPO）規劃，最快明年進入資本市場。

特力表示，本次現金增資發行普通股2,600萬股，每股認購價格38元，預計募資9.88億元，本次增資資金用途為充實營運資金。特力也表示放棄認購，並全數洽該公司符合資格之股東優先認購，其中原股東與員工認購比例分別為85%與15%。增資完成後，特力屋資本額將從7億元提升至9.6億元，特力持股比重將由100%降至72.92%，但仍維持對特力屋的控制權。

目前特力屋在全台擁有63家門市，包括28家大型店與35家社區店，並計畫今年新增六家門市，使總店數達69家。特力屋也積極發展服務型業務，「社區管家2.0」免費專業諮詢並服務到家服務在雙北兩家店試行成效良好，預計2025年擴展六家店，以進一步深化市場布局。

特力屋表示，未來將結合特力的貿易資源，提升居家商品競爭力，並在IPO後加強發展自營電商，聚焦居家裝修領域，同時強化OMO模式，以推動整體營收成長。

增資 特力 認購

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