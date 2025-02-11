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春節假期加持 夏都元月自結每股稅後純益0.01元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

夏都（2722）11日公告元月獲利自結數，隨著春節假期加持，該公司元月營收為5,546萬元，年增49.12%、月增46.68%，自結稅後純益為138萬元，每股稅後純益為0.01元。

夏都旗下有四大飯店，其中大家最耳熟能詳的墾丁夏都沙灘酒店，位於得天獨厚的墾丁大街地區，是本市最受歡迎的住宿選擇之一，距離市區繁華地段僅有10公里的路程，這間5星級飯店的位置非常優越，方便外遊。

台南夏都城旅，著眼來台南洽公的商務及觀光客，臨近歷史建築、古蹟、美食小吃、購物商圈等得天獨厚的觀光資源；夏都富朗酒店座落於府城古蹟文化園區，緊臨台南火車站與中山、民族百貨精品商圈，並鄰近花園、武聖等著名觀光夜市；特聘知名設計團隊規劃，打造巴洛克式的建築風格，提供您便捷舒適的商旅需求。

至於恆春夏都溫泉酒店，恆春有四重溪溫泉，其源頭來自虱目山麓的石縫中，水源豐沛終年不斷，四重溪蜿蜓於群山峻間，景緻秀麗，引人入勝；溫泉區有群山環繞，清靜幽雅，是著名的避暑勝地，更是台灣絕佳的泡湯去處。

夏都 營收 觀光

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