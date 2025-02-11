上曜建案相繼交屋入帳、子公司各擁利基 今年營運上攻可期

上曜（1316）受惠南部房市持續熱絡，隨著建案陸續交屋入帳，挹注營運可期；在此同時，轉投資的永捷（4714）、信立（4303）、普大等挾上下游整合優勢，各擁利基商機，市場樂觀預期該集團今年營運有望更上層樓。

上曜表示，隨著南科及台積電（2330）帶動，相關產業鏈將加速進駐，未來南北房價有望逐步趨於平衡。而看準南科園區的龐大商機與人才匯集，所推出的「城之芯」建案預計3月開案，滿足科技新貴對高品質居住環境的需求。

至於旗下其他建案包括「The King」、「梅菲爾」、「帝凡內」以及子公司的長榮泰山、荷九暻等成屋建案也正陸續交屋入帳完成。

上曜轉投資的永捷也指出，展望今年營運，隨著ESG趨勢帶動環保產品需求攀升，尤其歐洲地區對永續發展的重視，將進一步挹注永捷的環保型水性樹脂產品銷量顯著提升，再加上隨著折疊式手機市場迅速擴大，知名大廠OPPO、vivo、小米、華為等新機種紛紛加入，催生永捷可撓式HC材料的出貨量保持穩健。

單以1月份主要產品應用的產品別銷售量表現來看，可撓式HC材料、環保材水性材料銷售量占整體比重明顯較去年同期增加，顯示該公司在環保材料市場的布局維持穩定成長態勢，並將成為未來營運成長的重要驅動力。

而根據國外研究機構Research Nester研究報告指出，2024年合成皮革市場規模為431.8億美元，預計2025年合成皮革產業規模為458.1億美元，到2037年將達到1,119億美元，預測期內年複合增長率約為7.6％。

看好合成皮革市場前景，永捷與子公司信立、普大垂直整合，憑藉多年累積的彈性應變能力、高客製化創新開發技術力、高品質產品力，以及生產安全性等優勢，積極與客戶設計開發新產品，開拓更多不同產業客戶合作的範疇，帶動未來整體營運保持穩健成長。