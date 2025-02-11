營建股又熱了？大將攻漲停 皇昌爆出歷史天量

營建指數自1/13見到低點後，緩步向上走升，11日小跌稍作休息。不過仍有個股衝上漲停，大將（1453）直接跳空開高，漲停鎖死，皇翔（2545）、華友聯（1436）漲幅逾3%，皇昌（2543）一度大漲至99.5元，但遭壓回，爆出逾5萬7千多張大量，超越去年7/5約4萬多張的成交量。

營建股去年因央行祭出第七波房市管制措施，加上近期銀行房貸水位吃緊，使得房市瞬間降溫，營建指數自去年2月開始上漲，8/1最高飆漲至714.69點，統計去年2月至7月漲幅達61%，不過央行出招打炒房後，營建股跟著走跌，由高點至今年1月的503.19來計算，已修正29%。

歷經近半年修正後，近期營建部份個股走強，除了皇昌連連走高外，華友聯股價也持續向上推升，昨日收復年線大關，皇翔則於今日站上季線，昔日營建股王永信建（5508）也收復月線，大將更衝上漲停板。

皇昌近年積極承接海事工程，已承攬「第三座液化氣接收站」之建港及圍堤造地新建工程，目前一期工程已提前在去年完工，二期現正進行中，預定2028年9月完工，目前工程進度也大幅超前12%。

皇昌進軍海事市場，投入超過50億元打造國內最大全能工程船機隊，皇昌營造執行長林明照表示，訂製船機自2022年開始陸續交船，2024年底、集團更迎來東南亞最大浮沉台船「皇昌101號」交船，今年，兩艘海事船機隊包括拋石落管船「皇昌99號」以及台灣首艘自主打造的預拌混凝土船「皇昌100號」預計本2月完成，4、5月投入營運，總船機隊達38艘。

另外子公司和昌2025年規劃再新增一家桃園預拌廠，屆時旗下將有五大預拌廠，包括台北內湖廠、新北市汐止預拌廠以及桃園楊梅廠、觀音廠和2025年桃園新廠，2025年產能超過60萬噸。