25%鋼鋁關稅預計3月上路 大成鋼爆量續飆

美國總統川普周一（10日）簽署行政命令，下令對所有鋼鋁進口品徵收25%關稅，3月4日生效，有利在美國設廠的大成鋼（2027）拓展美國市占率，大成鋼11日盤中續飆逾5%，並爆出超過14萬張大量，為11日成交量第一名，子公司大國鋼（8415）漲幅約3%。

川普周一在白宮橢圓形辦公室簽署這項命令時表示：「基本上，我們將對所有鋁和鋼鐵徵收25%的關稅，沒有豁免，這將代表有許多業者將在美國開業。」此外，新關稅範圍也涵蓋對金屬加工後的「成品」，以打擊俄羅斯和中國大陸等國規避現有關稅的行為。

有別於2018年的關稅主要針對原料鋼和初級鋁製品，這次新關稅納入軋製後和成為板片的鋼鋁產品，這些產品是用來製造汽車、窗框以及摩天大樓等價值更高的成品。

川普對鋼鋁全面課徵25%關稅，大成鋼無疑大大受惠，大成鋼主業以銷售鋁捲板、不鏽鋼產品為主，在美市占率逾60%，且公司在美國地區營收占比達90%，具有美國在地生產的優勢。而扣件產品約有30至35%採購自中國大陸，若美國祭出提高關稅措施推升成本，將會轉嫁給客戶。

另外大成鋼2018年買下德州鋁工廠後，成為美國工業鋁捲板第一大製造商與最大通路商，未來川普對鋁製品加稅後，大陸輸往美國的鋁製品價格勢必上漲，讓在地生產的大成鋼占有優勢。

德州鋁廠熱軋產線擴建工程預計於2025年底或2026年初完工，熱軋產能可由每個月1.3萬公噸提升達3.1萬公噸，擴建後鋁捲板自製率可望達100%，除可提高毛利率外，同時也將順勢推出新產品，搶占北美市場，擴大在美國市場競爭力。

大成鋼今日股價續強，盤中一度拉至45.8元，隨後漲勢縮小，但仍有逾5%的漲幅，並爆出逾14萬張大量。