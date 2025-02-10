冠軍營收／1月2.66億元、年減24% 產線優化完成、後續產能增逾三成

冠軍（1806）建材10日公布2025年1月合併營收為2.66億元，較去年同期減少24％；冠軍建材指出，1月營收短少主因受農曆年節工作天數減少所致。

冠軍建材表示，儘管1月營收受到農曆年節假期影響，公司仍積極擴大台灣地區合作簽約門市，及工程通路的拉貨動能。

冠軍旗下磁磚擁有再生綠建材標章優勢，加上造橋廠產線優化完成，並引進義大利最新成型機及自動化窯爐系統，利用高效率燃燒系統（熱回收再利用），能減少能耗達20%以上，產能提高30%以上。

目前冠軍建材旗下再生綠建材標章產品比重達55%，計劃提升至58％，以滿足客戶對淨零建築趨勢的需求，進一步提升冠軍在建材市場的地位及競爭力。

冠軍建材指出，公司不僅在產品端推動綠色建材，更將綠色理念延伸至供應鏈，目標打造永續的產業生態系。冠軍每年針對年度交易金額達百萬元以上的供應商進行評鑑，包括品質和交期等項目。

此外，冠軍建材要求供應商配合溫室氣體、碳足跡等調查，並對稽核不合格的供應商進行輔導與改善，以提升供應鏈的環保與社會責任標準，確保旗下磁磚產品符合綠色建材標準，提升產品的環保價值與永續競爭力。

展望2025年第1季，冠軍建材表示，將繼續為建築業提供有效的淨零建築解決方案，推動綠建材產品及綠色生產工藝，因應市場對環保、可持續建材日益增長的需求。