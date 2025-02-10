快訊

幸運兒是你嗎？威力彩頭獎飆10.8億 致富7碼快來對

冠軍營收／1月2.66億元、年減24% 產線優化完成、後續產能增逾三成

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

冠軍（1806）建材10日公布2025年1月合併營收為2.66億元，較去年同期減少24％；冠軍建材指出，1月營收短少主因受農曆年節工作天數減少所致。

冠軍建材表示，儘管1月營收受到農曆年節假期影響，公司仍積極擴大台灣地區合作簽約門市，及工程通路的拉貨動能。

冠軍旗下磁磚擁有再生綠建材標章優勢，加上造橋廠產線優化完成，並引進義大利最新成型機及自動化窯爐系統，利用高效率燃燒系統（熱回收再利用），能減少能耗達20%以上，產能提高30%以上。

目前冠軍建材旗下再生綠建材標章產品比重達55%，計劃提升至58％，以滿足客戶對淨零建築趨勢的需求，進一步提升冠軍在建材市場的地位及競爭力。

冠軍建材指出，公司不僅在產品端推動綠色建材，更將綠色理念延伸至供應鏈，目標打造永續的產業生態系。冠軍每年針對年度交易金額達百萬元以上的供應商進行評鑑，包括品質和交期等項目。

此外，冠軍建材要求供應商配合溫室氣體、碳足跡等調查，並對稽核不合格的供應商進行輔導與改善，以提升供應鏈的環保與社會責任標準，確保旗下磁磚產品符合綠色建材標準，提升產品的環保價值與永續競爭力。

展望2025年第1季，冠軍建材表示，將繼續為建築業提供有效的淨零建築解決方案，推動綠建材產品及綠色生產工藝，因應市場對環保、可持續建材日益增長的需求。

營收 環保 義大利

延伸閱讀

桃園石綿建材廢棄物免費清運開跑 10/31申請截止

台南來亞大樓地震掉磁磚 黃偉哲急勘查 居民曝非第一次發生

嘉義大埔規模5.6地震！台南大樓磁磚碎落滿地 祖孫超商購物躲過一劫

小蘇打粉加「這一樣」，清潔神助攻！浴缸黃垢、發霉磁磚都能清乾淨

相關新聞

14家金控元月賺577.8億元、年增7.2% 「壽險雙雄」單月賺破百億元

14家上市金控2025年元月獲利10日全數出爐，稅後合計賺進577.8億元，較去年同期增加7.2%；「壽險雙雄」富邦金（...

六福營收／1月年增28.8% 金色嘉年華助陣、創七年同期新高

六福（2705）10日公告元月營收達1.9億元，年增28.8%，創七年同期新高。六福表示，受惠農曆春節檔期及寒假旅遊旺季...

台灣虎航營收／1月16.92億元、年增31.2% 創下歷史單月新高

台灣虎航（6757）2025年1月自結單月營收16.92億元，年增加31.2%，創下歷史單月新高。

中信金（2891）盤中股價上40元…她買38賣32賠6萬！肥羊：很可憐了就不落井下石

小雅在網路上抱怨，自己跟隨肥羊炒股，中信金（2891）買38，賣32，賠了6萬元，最過分的是，當她誠心誠意的詢問肥羊意見時，得到的答覆竟然是「妳想賣就賣」。

商億將漲價 調幅逾一成

商億-KY（8482）反映川普關稅政策，引發轉單需求，在東南亞產能供不應求下，預計將在第1季底前針對個別客戶，陸續調漲報...

小摩：亞德客-KY今年需求回溫 目標價大升至1250元

摩根大通（小摩）於最新報告中指出，亞德客-KY（1590）在過去三個月的表現低於同業，電池及太陽能需求疲弱的阻力現已減緩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。