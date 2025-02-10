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雙雄賺破百億加持 金控股2025年元月總獲利創歷來次佳

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

14家上市金控全體2025年元月獲利出爐，在金控雙雄富邦金（2881）、國泰金（2882）雙雙賺破百億元加持下，整體上市金控2025年元月合計稅後純益達到577.8億元，創下歷年來元月獲利次高紀錄，較2024年元月獲利成長約7%多，比前月也就是2024年12月獲利則是大幅成長1倍多。

14家上市金控中，2025年元月獲利為歷來同月最佳的有五家，分別為永豐金（2890）、凱基金（2883）、玉山金（2884）、第一金（2706）與華南金（2880）等五家金控，雙雄元月獲利雖未刷新歷來最好元月的紀錄，但都比去年同月成長。

上市金控元月獲利最佳記錄是在2021年，當年元月在富邦金與國泰金雙雄均交出單月賺破200億元的佳績帶動下，2021年元月整體15家上市金控（當時日盛金（5820）尚未消滅）獲利合計高達將近700億元，而歷來元月次佳紀錄則是落在2018年，該年元月15家上市金控合計稅後純益達到548億元，今年元月則是在雙雄單月賺破百億元帶動下，使得金控整體元月獲利持續成長，並刷新歷來次高的元月佳績紀錄。

國泰金 富邦金

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