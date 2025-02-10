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台泥1月合併營收年增68% 亞泥減9%
水泥三雄台泥（1101）、亞泥及國產昨（10）日公布元月合併營收，台泥單月122.1億元，年增68.7%；亞泥元月合併營收58.7億元，年減9.4%；國產元月合併營收營收18.9億元，年減9.3%。
台泥持續受惠去年3月併入土耳其OYAK、及葡萄牙Cimpor低碳水泥的業績，1月份貢獻營收49億元，比重達約40%，從2024年併入台泥合併報表累計至1月份，已貢獻台泥營收共595億元。
亞泥1月合併營收遇到農曆年假期間工作天數減少，較去年同期（去年農曆假期為2月）及上月下滑，但是台灣市場表現優於去年。在各關係企業方面，亞東預拌比上個月成長，與去年同期持平；遠龍不銹鋼受歐洲配額到期後按時程出貨影響，較去年同期成長。
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